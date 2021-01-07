影／王炸級寒流！北京-19.5℃破半世紀紀錄　網友：想去北極避寒

記者魏有德／北京報導

大陸發出2021年首個寒流預警，9成地區彷彿鑽入冰箱內。北京今（7）日凌晨測到的-19.5℃，創下54年來最冷清晨紀錄。此外，太陽露臉後，雖然氣溫回升，平均溫度仍在-11℃左右，使得北京居民紛紛在個人社群上秀出，以往只在東北等較寒冷地區才能看到的「潑水成冰」炫技。

▲恰逢北京世紀低溫，民眾挑戰潑水成冰。（圖／記者魏有德攝）

為了證明北京真的很冷，《ETtoday新聞雲》記者仿效網友們嘗試「潑水成冰」的酷炫操作，效果只能說是一般。根據實測結果，「潑水成冰」最重要的關鍵便是熱水，熱水並是在空氣中瞬間結成冰，因此看到的其實是水霧，然而在光線及拍攝的技巧配合下，便構成一幅幅美麗的瞬間。

▲大陸網友比較北京和北極的體感溫度。（圖／翻攝微博）

低溫持續侵襲下，北京網友在微博上刷屏，打趣地分享寒流帶來的極度不舒適感，「今天的太陽是冰箱裡的燈！」；「搖下車窗說兩句話，車窗關不上了...」；「北京的風說，凍死你個單身狗」。此外，網路上也瘋傳一張天氣截圖，北京-17℃的體感溫度比北極還低，網友甚至留言，「北京實在太冷了，我要去北極避避寒。」

▲北京太陽露臉後，氣溫回升至-11℃。（圖／記者魏有德攝）

不過，此舉也讓大陸其他各地網友吐槽，彷彿就只有北京最冷。有內蒙的網友曬出根河市-40℃的天氣截圖留言，「就這？」也有東北的網友提到，「哈爾濱-29℃也沒說啥。」；「哈爾濱人笑了！」；「東北還沒說冷呢，北京湊啥熱鬧。」

▲大陸各地受寒潮影響氣溫驟降，如走進冰箱一樣。（圖／翻攝微博中國天氣）

此外，受到這波寒潮影響，大陸各地像走進冰箱一樣，山東濟南今日6時前後氣溫為-17.9℃，打破1953年以來氣溫最低的記錄，成為歷史第三低。此外，包括哈爾濱、長春、瀋陽、呼和浩特、太原、北京、天津、石家莊、西安、蘭州、銀川、西寧、濟南、鄭州、南京等15城最低氣溫將創入冬後新低，山西太原更是入冬後首次跌破-20℃。