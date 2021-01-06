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台南好YOUNG「搖滾嘻哈夜」9日登場 　下午3時清場限量開放2萬人入場

▲「台南好YOUNG -搖滾嘻哈夜」活動，1月9日將於永華市政中心西側廣場舉辦，決定限量開放2萬人，以實聯／名制及量體溫入場，防疫落實到位，共同守護市民安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「台南好YOUNG -搖滾嘻哈夜」活動，1月9日將於永華市政中心西側廣場舉辦，決定限量開放2萬人，以實聯／名制及量體溫入場，防疫落實到位，共同守護市民安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「台南好YOUNG -搖滾嘻哈夜」活動，9日將於永華市政中心西側廣場舉辦，台南市新聞及國際關係處表示，基於場地最適容納狀況、加強防疫措施等綜合考量下，決定限量開放2萬人入場，將準備2萬張貼紙作為民眾入場辨識用，9日下午3時清場，再開放實聯／名制及量體溫入場，防疫落實到位，共同守護市民安全。

黃偉哲市長表示，希望在高規格的防疫規定下，讓民眾快樂參與活動，請市民務必體諒配合，並提醒民眾掃瞄身分證入場是最快的方式外；黃偉哲市長也提到雖然1月9日活動有林宥嘉、瘦子E.SO、八三夭、高爾宣…等吸睛卡司，仍強烈呼籲正在居家隔離、檢疫或自主健康管理者切勿因追星熱情以身試法，台南市政府與中央保持緊密的聯繫，針對違反規定的民眾，將依傳染病防治法重罰。

▲「台南好YOUNG -搖滾嘻哈夜」活動，1月9日將於永華市政中心西側廣場舉辦，決定限量開放2萬人，以實聯／名制及量體溫入場，防疫落實到位，共同守護市民安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）
主辦單位新聞處進一步說明，已在西側廣場周邊拉設管制線，參加民眾必須從4個管制口進出，分別在西側廣場靠近府前路、建平路與怡平路口、建平路與南島路口、南島路與西南榕大道路口，並解釋實聯（名）制登記方式有三種，包括：1、攜帶手機在管制口掃描QR CODE（(亦可事先到活動網站登錄)，並向工作人員出示完成畫面；2、攜帶身分證，現場掃描條碼入場；3、現場手寫聯絡資訊，並交給管制口工作人員。

新聞處仍請民眾要嚴守防疫規定，確實執行實聯／名制登記、體溫感應量測及乾洗手等防疫措施，量測體溫超過攝氏37度者，工作人員將拒絕其入場。另外，管制區內民眾除補充水分之外，一律禁止飲食，並須全程配戴口罩，若勸導不聽者，將會請離現場並予以開罰。也請「正在居家隔離或檢疫者」、「正在自主健康管理者」、「有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者」，這3類民眾勿參加活動，可在家觀賞現場轉播，可選擇以下平台觀看：第38頻道年代Much台、MOD壹綜合台、TVBS NEWS youtube頻道、壹電視youtube頻道、壹電視Facebook粉絲團。據了解，搖滾嘻哈夜1月9日星期六在台南市政府西側廣場舉辦，藝人名單：林宥嘉、瘦子E.SO、八三夭、高爾宣、吳卓源、陳忻玥、G5SH、童立安、江靜等人。

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