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柯文哲：蔡英文講不出「我跟馬英九一樣爛」　就用2012年樣子懺悔

▲▼柯文哲視察豬肉製品原產地標示狀況。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲視察豬肉製品原產地標示狀況。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前質疑，政府將萊劑容許量標準放寬到49％，結果被曾在NASA擔任食品研究科學家的郭正光駁斥說法有誤，提及0.01ppm是前總統馬英九時代的，民進黨執政時完全沒更動。柯文哲6日聽聞後笑稱，總統蔡英文講不出她自己跟前總統馬英九一樣爛，不然就出來用2012年的樣子表達懺悔。

柯文哲6日視察豬肉製品原產地標示狀況，被媒體詢問前中央研究院長李遠哲說，不要把萊豬這個很小的問題當世界大戰打，許多研究糖的人都認為糖是毒，然而平常民眾也會吃糖。柯文哲提到，這個他也同意，喝水也有毒，但他講過很多次了，萊豬議題就是「誰執政誰贊成，誰在野誰反對。」雙方換位子後就換了腦袋，「然後都把人民當白癡，以為大家都忘掉了。」

柯文哲說，萊豬本來是能理性探討的題目，結果大家都沒理性的抗爭，「這我也知道啊！李遠哲沒有講錯啊！吃糖吃太多也會糖尿病，喝水喝太多也會水中毒，這我當然知道，所以這問題就是被不理性的誇大，但問題是民進黨也別怪別人，這當年還不是你搞出來的。」

關於郭正光在臉書上說，萊克多巴胺容許量單位0.01ppm是馬英九時代訂的標準，民進黨時期完全沒更動，遭外界形容是「柯文哲被NASA打臉」。對此，柯文哲笑稱，這就是「誰執政誰贊成，誰在野誰反對」，若今天是蔡英文出來說「我（蔡英文）跟馬英九一樣爛，她要這樣講嗎？她也講不出口啊！」

柯文哲笑著說，「啊不然她（蔡英文）就出來道歉，說『以前我錯了』、『跟各位通報，我以前抗爭是非理性的，這萊克多巴胺一個濃度裡面，我們還是可以忍受！』」蔡英文就出來講，然後用2012年的樣子表示懺悔，「問題就解決掉，但不是啊！有什麼好打臉？自己打臉自己。」

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