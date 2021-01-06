陸對台電子需求大增　林俊憲批羅智強：還活在靠大陸發財的大夢裡

▲立委林俊憲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

前總統馬英九時期的總統府發言人羅智強批評，蔡政府執政對大陸出口創新高，比馬政府更賣台。對此，民進黨立委林俊憲拿出數據，大陸對台灣電子產品需求增加，台灣人靠技術站上全球電子供應鏈的頂端，本該值得高興，卻被有心人唱衰，還活在馬英九8年靠大陸發大財的大夢裡。

林俊憲6日在臉書表示，數字會說話，究竟是誰依賴誰？羅智強說台灣對中國的貿易依存越來越高，是不清楚台灣經濟結構就亂講話，還是故意話講一半，刻意誤導民眾，去年一整年全球都被疫情影響，經濟受到嚴重衝擊，世界貨幣基金預估，全球2020年的經濟成長率是-4.4%，而台灣居然2.71%，一正一負，就知道台灣經濟表現多驚人，其中電子和資通產品的成長是重中之重。

▲台灣對大陸出口貨品。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）

林俊憲指出，以11月出口數據來說，兩項合計金額就佔總額的54%，成長率跟去年同期比接近兩成，也反應在對中國出口的數據上。去年截至11月，台灣對中國出口成長14%，其中電子零組件及資通產品增幅為 24.3% 與 20.1%，其他主力商品例如化工材料、塑膠與機械反而分別衰退14.8%、4.5% 與 1.8%，因此可得出很清楚的結論，台灣出口中國大增，全都是中國對台灣電子產品需求導致。

林俊憲認為，貿易依存度一詞很容易讓人誤會，以為台灣出口要全部仰賴國外的臉色，台灣毫無主導權，但近幾年完全不是如此，台灣出口量大增的半導體組件與電子產品，只有台灣有技術生產，這個時代已經是台灣挑客戶，中國不要，後面排隊的人多的是，例如華為禁令對台積電幾乎沒影響，因為後面排隊的英業達、AMD、INTEL等大廠巴不得吃下這些空出來的產能，若真要說依賴，也是中國對台灣的技術依賴。

林俊憲還說，羅智強拿數字增長說故事，卻不解釋背後的成因，就是想偷渡國民黨典型的依靠中國論述罷了，羅智強身為馬英九愛將，應該先想想，跟馬英九時期比較，一個金融海嘯、一個新冠肺炎，同樣面臨危機，為什麼民進黨就能做到全球僅見的經濟正成長？

林俊憲還說，台灣人靠技術能力，站上全球電子供應鏈的頂端，這本該是一件值得高興的事，卻被某些有心人唱衰，還活在馬英九8年靠中國才能發大財的大夢裡，這種「見不得台灣好」的心態，扭曲到了極點。