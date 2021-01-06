　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸對台電子需求大增　林俊憲批羅智強：還活在靠大陸發財的大夢裡

▲▼立法院院會 行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委林俊憲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

前總統馬英九時期的總統府發言人羅智強批評，蔡政府執政對大陸出口創新高，比馬政府更賣台。對此，民進黨立委林俊憲拿出數據，大陸對台灣電子產品需求增加，台灣人靠技術站上全球電子供應鏈的頂端，本該值得高興，卻被有心人唱衰，還活在馬英九8年靠大陸發大財的大夢裡。

林俊憲6日在臉書表示，數字會說話，究竟是誰依賴誰？羅智強說台灣對中國的貿易依存越來越高，是不清楚台灣經濟結構就亂講話，還是故意話講一半，刻意誤導民眾，去年一整年全球都被疫情影響，經濟受到嚴重衝擊，世界貨幣基金預估，全球2020年的經濟成長率是-4.4%，而台灣居然2.71%，一正一負，就知道台灣經濟表現多驚人，其中電子和資通產品的成長是重中之重。

▲▼台灣對大陸出口貨品。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）

▲台灣對大陸出口貨品。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）

林俊憲指出，以11月出口數據來說，兩項合計金額就佔總額的54%，成長率跟去年同期比接近兩成，也反應在對中國出口的數據上。去年截至11月，台灣對中國出口成長14%，其中電子零組件及資通產品增幅為 24.3% 與 20.1%，其他主力商品例如化工材料、塑膠與機械反而分別衰退14.8%、4.5% 與 1.8%，因此可得出很清楚的結論，台灣出口中國大增，全都是中國對台灣電子產品需求導致

林俊憲認為，貿易依存度一詞很容易讓人誤會，以為台灣出口要全部仰賴國外的臉色，台灣毫無主導權，但近幾年完全不是如此，台灣出口量大增的半導體組件與電子產品，只有台灣有技術生產，這個時代已經是台灣挑客戶，中國不要，後面排隊的人多的是，例如華為禁令對台積電幾乎沒影響，因為後面排隊的英業達、AMD、INTEL等大廠巴不得吃下這些空出來的產能，若真要說依賴，也是中國對台灣的技術依賴。

林俊憲還說，羅智強拿數字增長說故事，卻不解釋背後的成因，就是想偷渡國民黨典型的依靠中國論述罷了，羅智強身為馬英九愛將，應該先想想，跟馬英九時期比較，一個金融海嘯、一個新冠肺炎，同樣面臨危機，為什麼民進黨就能做到全球僅見的經濟正成長？

林俊憲還說，台灣人靠技術能力，站上全球電子供應鏈的頂端，這本該是一件值得高興的事，卻被某些有心人唱衰，還活在馬英九8年靠中國才能發大財的大夢裡，這種「見不得台灣好」的心態，扭曲到了極點。

ET快訊
120個軟糖「誰吃比較多」　一道數學題引眾怒：有人說謊
看A片「瞬間猝死螞蟻咬下體」　英籍男詭死原因出爐
自主健康管理偷跑去看五月天演唱會　7人共被罰33萬
空姐遭11男性侵亡「女星兒子爆是嫌犯」！他目睹曝屍體死狀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨：國民黨操作王浩宇罷免案　會協助度過危機

邱顯智駁陳玉珍「時力小綠說」：國民黨要尊重先學看立院表決紀錄

《中台灣生活網》不能轉型全新聞頻道　未來6年還要降低新聞比例

萊豬換來輪胎出口課重稅？　賴士葆：蔡英文丟臉丟到國際去

消基會：台灣消費者不要萊豬　民進黨應繼續向美國交涉

侯友宜鼓勵民眾檢舉　日租套房擅自收居家檢疫者一律重罰

民眾黨：花敬群罵人「蟑螂」不適任　「謙卑」的民進黨去哪了？

陸對台電子需求大增　林俊憲批羅智強：還活在靠大陸發財的大夢裡

NCC共識新聞台只准新設　台數科《中台灣生活網》變更新聞台破局

聲量慘輸韓國瑜　朱立倫嗆比聲望：侯友宜才是好評最多

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

新北熊貓外送員遭刺衝突　事發畫面曝光

丫頭哽咽告白...問老公「可以比我晚死嗎？」　想起兩人分手的日子「好像有東西不見」

姚元浩《全明星》慶功宴哽咽哭了　李玖哲拒絕跟他組CP：No我有老婆

中一中學生拒讓座！阿伯怒炸嗆「敗類」扭打一團…他口罩都被扯落

寒流來襲！歐告外送員「全裸送餐」 叼餐點狂奔...網：最新外送平台？

民進黨：國民黨操作王浩宇罷免案　會協助度過危機

邱顯智駁陳玉珍「時力小綠說」：國民黨要尊重先學看立院表決紀錄

《中台灣生活網》不能轉型全新聞頻道　未來6年還要降低新聞比例

萊豬換來輪胎出口課重稅？　賴士葆：蔡英文丟臉丟到國際去

消基會：台灣消費者不要萊豬　民進黨應繼續向美國交涉

侯友宜鼓勵民眾檢舉　日租套房擅自收居家檢疫者一律重罰

民眾黨：花敬群罵人「蟑螂」不適任　「謙卑」的民進黨去哪了？

陸對台電子需求大增　林俊憲批羅智強：還活在靠大陸發財的大夢裡

NCC共識新聞台只准新設　台數科《中台灣生活網》變更新聞台破局

聲量慘輸韓國瑜　朱立倫嗆比聲望：侯友宜才是好評最多

兄弟春訓開訓宣布新隊長　菜鳥日新秀化身為劍士

疫情升溫股市也狂熱！謝金河：美股正邁向史詩級泡沫水準

中華Veryca「穩健掛牌16367輛」　持續稱霸商車市場22年！

1月限定！點8號蒸籠點心「加1元多1籠」　哞哞牛乳包新上市

《Minecraft Earth》受疫情影響將停止營運　1月5日推出最終更新

獨／雲林「三寶號」救護車搶眼　取名來自這對善心夫妻

多維TW／于品海：現實恐讓美國對台「無能為力」

李李仁：錯了就是認！　「表現最大誠意」再致電向挨罵教練道歉

快訊／東京首都圈明正式宣布緊急狀態！為期1個月

陳時中曝新冠疫苗採購進度！未公布廠牌的500萬劑「這2天簽約」

她跨年索吻！轉頭秒傻眼...男友跟媽媽深情嘴對嘴還伸舌頭

政治熱門新聞

王世堅：罷免王浩宇是「替天行道」

王世堅嗆政委羅秉成豬隊友：你大清帝國？

柯文哲挑戰老實樹連倒2次　讚陳時中誠懇、自稱擁護中央...網笑翻

名嘴：「棄王保黃」利大於弊

岳父病逝後韓國瑜首發聲　韓粉落淚：我們都在等一個人

自稱前政府小編爆「被要求圖卡拉高情緒值」

行政團隊有沒有「走鐘」？ 　柯文哲：問題出在蘇貞昌

吳釗燮兒子接黨職　出任民進黨駐美辦公室副主任

海軍女官敬禮賀元旦超亮麗！　網友暴動喊：好正、想認識

嚴德發任國防部長將滿3年　5大接棒人選曝光

李遠哲：萊豬對健康影響不大

選民喊「希望你跟韓國瑜一樣優秀」　王浩宇：聽到快崩潰

北市府因應防疫　迪化年貨大街首度取消試吃

洪秀柱：蘇貞昌「改口」稱食安中央說了算　這9年是否曾修憲？

更多熱門

相關新聞

柯：蔡講不出「我跟馬一樣爛」

柯：蔡講不出「我跟馬一樣爛」

台北市長柯文哲日前質疑，政府將萊劑容許量標準放寬到49％，結果被曾在NASA擔任食品研究科學家的郭正光駁斥說法有誤，提及0.01ppm是前總統馬英九時代的，民進黨執政時完全沒更動。柯文哲6日聽聞後笑稱，總統蔡英文講不出她自己跟前總統馬英九一樣爛，不然就出來用2012年的樣子表達懺悔。

出口大陸創新高　國民黨：對岸的陰謀

出口大陸創新高　國民黨：對岸的陰謀

羅智強評大阪事件挨告　要謝長廷出庭對質

羅智強評大阪事件挨告　要謝長廷出庭對質

林濁水批綠營放反萊之火…還推給前朝　「愈戰愈敗」

林濁水批綠營放反萊之火…還推給前朝　「愈戰愈敗」

獨／吳夢夢全裸海晃「加工」雙球

獨／吳夢夢全裸海晃「加工」雙球

關鍵字：

林俊憲馬英九羅智強出口

讀者迴響

熱門新聞

女兒違規打HBL被踢！　陶晶瑩李李仁「比中指叫囂」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女被妖魔化吐委屈

李李仁凌晨PO文再道歉！

53歲美魔女牙醫悔婚小29歲男友：他謊報年紀

等紅燈遇熟悉萌影　騎士興奮偷拍

新竹女8年生4胎棄養　摔癱大女兒

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

洛杉磯患者　生存機率太低不送醫

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

集體硬上空姐「涉案11男」長相曝光！

郭品超演葉問反被批「一直耍帥」

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

移工撿到iPhone！失主現身讓他對台灣人超失望

「億萬小開」邱鋒澤爆同居采子！

雪寒流凍台！3波變天探5°C時程表

更多

最夯影音

更多
鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會
朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面