紅毛城變「腹黑潮男」！淡水古蹟擬人化　台灣漫畫家蚩尤超神轉譯

▲國際繪師蚩尤與「淡水古蹟博物館」首度合作，將古蹟建築擬人化。（圖／淡水古蹟博物館）

記者林育綾／綜合報導

曾畫「超正媽祖」引發話題的漫畫家蚩尤，如今再度「神轉譯」！近來與新北市立淡水古蹟博物館首度合作，將淡水8處不同的古蹟建築擬人化，例如淡水紅毛城變身腹黑潮男、小白宮化身時尚名媛、淡水海關碼頭則是漂丿肌男。全新企劃書籍《滬尾畫帖－淡水古蹟擬人誌》如今亮相，即日起可於誠品、博客來、金石堂及各大通路訂購。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蚩尤曾創作《最強天后》將媽祖畫得超正，引發話題！（圖／蚩尤《最強天后》，大辣出版提供）

新北市立淡水古蹟博物館表示，首度與國際繪師蚩尤合作企劃《滬尾畫帖－淡水古蹟擬人誌》，以淡水不同歷史時期的有形文化資產、紀念性建築為主題，創作8位擬人化角色，包括淡水紅毛城、淡水英國領事官邸、滬尾礮臺、淡水福佑宮、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾偕醫館、淡水海關碼頭及得忌利士洋行，依照歷史背景及建築特色，轉化成人物的長相、服飾、個性與職業，透過蚩尤栩栩如生、細緻獨特的畫風，重新詮釋古蹟的樣貌。

▲蚩尤將古蹟建築擬人化，例如淡水紅毛城變身腹黑潮男、小白宮化身時尚名媛、淡水海關碼頭則是漂丿肌男。（圖／淡水古蹟博物館）

據悉蚩尤也是新北市民，創作時正好住在淡水，期間上山下海深入感受在地生活，也實地考察古蹟之美，書中最特別的是，把建築本體與周遭環境轉化在人物的服飾上，例如「淡水紅毛城」是來自荷蘭的男性探險家，頭戴雉堞紋紳士帽、九面國旗變成襯衫鈕釦、紅牆是披肩、南門與VR界碑則是皮帶的扣環。

而「小白宮」曾是俱樂部，因此化身為穿禮服的優雅女子，11個半圓拱圈、百年雞蛋花變成一字領、四坡式斜屋頂為長裙、地基基座變成復古高跟鞋。「淡水海關碼頭」則是來自農村的工人，穿著印有洋樓、觀音山河景及倉庫的寬褲、繫船柱為背心鈕扣。

▲▼《滬尾畫帖－淡水古蹟擬人誌》即日起於全台書店通路販售。（圖／淡水古蹟博物館）





淡古館長柏麗梅表示，清法戰爭滬尾之役的五感體驗中，最令人期待的其中之一是視覺部分，首創把「古蹟群擬人化」，當中的人物角色發想以史實為基礎，不僅強化真實感，也增加古蹟的可看性，使得古蹟不再遙遠而不可及，透過繪師蚩尤的轉譯之後，每個古蹟都搖身成為型男與美女，再用觀音山和淡水河把8大古蹟串連起來，用全新的方式來認識淡水、接觸淡水、愛上淡水。

《滬尾畫帖－淡水古蹟擬人誌》即日起可於全台誠品、博客來、金石堂及各大通路訂購，淡水紅毛城的「紅城小舖」也同步上架，原價350元，特價79折277元。而蚩尤也將於本週末1月9日（六）在淡水海關碼頭洋樓舉辦活動，14：30的座談會將開放20位民眾免費參加，15：00開始的簽書會則不限人數。

其他人也看了

這媽祖超正！「最強天后」腳踩高跟鞋、千里眼順風耳大露8塊肌



台灣漫畫家太有才！7部必朝聖「神作」 網驚：媽祖託夢才畫得出來？



►我們的美麗就用白紙黑字寫下來