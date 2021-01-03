撞飛婦人、撞爛5輛車肇逃　淡水肇事男瞎扯：我什麼都不知道

▲淡水婦人凌晨走在路上遭車輛撞飛，肇事駕駛竟逃逸。（圖／翻攝自細說淡水）



記者陳豐德／新北報導

一輛自小客車3號凌晨5時許行經新北市淡水區，失速衝撞一名66歲洪姓婦人，再撞倒路旁5輛機車後肇事逃逸，洪婦倒地後右手鎖骨骨折、手腳擦傷，被民眾發現後緊急送往醫院救治，幸無生命危險，警方鎖定肇事駕駛為何姓男子，將他帶回派出所偵辦。

淡水區一名洪姓婦人（66歲）凌晨步行於淡水區新興街，卻遭一輛自小客擦撞倒受傷，該輛轎車再撞倒停放於路旁5部機車後肇事逃逸，撞擊聲響讓一旁民眾警覺，隨即通報救護人員到場將婦人送醫；警方調閱路口監視器及社區監視器，確認肇事駕駛為何姓男子（30歲），循線前往住處，將何男帶回警局釐清案情。

洪姓男子到案後辯稱自己不知道發生什麼事情，沒有印象撞上婦人，更不知道自己有撞到停放路邊的車輛，但警方不採信他的說法，經酒測後酒測值為0，全案訊後依照肇事逃逸罪嫌函送地檢署偵辦，依法將可處一年以上、七年以下的有期徒刑。

▼洪男失控撞上路旁的機車後繼續駛離，全程民眾目擊。（圖／記者陳豐德翻攝）



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