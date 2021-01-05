空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」下體多撕裂傷！　陳屍飯店浴缸

▲達賽拉被人發現陳屍在飯店浴缸。（圖／翻攝自IG／xtinedacera）



記者張方瑀／綜合外電報導

菲律賓航空一名23歲空服員日前和朋友們在高級飯店舉辦跨年派對，沒想到隔日竟陳屍在浴缸內，且全身傷痕累累，下體還有嚴重撕裂傷，甚至還有精液殘留。當地警方推測，她可能遭到集體性侵，目前已逮捕3名嫌犯，還有9名嫌疑犯尚未歸案。

綜合《太陽報》、《Rappler》報導，23歲的達賽拉（Christine Angelica Dacera）是菲律賓航空的空服員，IG的追蹤人數有6.3萬人，算是小有名氣。她在跨年夜和朋友入住馬尼拉四星級「城市花園酒店」（City Garden Hotel），準備大開派對慶祝。沒想到隔天竟被發現倒在房間浴缸內，緊急送醫搶救仍宣告不治。

同行友人加利達（Rommel Galida）表示，她在1日上午10時左右醒來，發現達賽拉躺在浴缸內，原以為達賽拉睡著了，還幫忙蓋上棉被，結果數小時後達賽拉還是沒有動靜。加利達這才發現，達賽拉的身體與臉部開始出現黑青，怎麼叫都沒回應，立刻和其他同事輪流替她做心肺復甦，並緊急送醫。

當地警方表示，根據初步判斷，達賽拉的大腿和膝蓋處有多處瘀青和割傷，下體更有明顯的撕裂傷，甚至還殘留精液，可能是遭到集體性侵，詳情需等待法醫解剖結果。目前警方已經逮捕3名25、27和29歲的嫌犯；不過達賽拉最後一次被目擊至少和12名男子在派對上互動，因此還有至少9名嫌犯尚未逮捕歸案。

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