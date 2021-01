共赴黃泉路！喪事進行中樓頂坍塌秒變廢墟　17人命送火葬場

▲喪禮(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者楊庭蒝/綜合報導

位於印度北方邦穆拉德納加爾地區(Muradnagar)的火葬場在當地時間3日發生意外,一棟正在舉辦喪事的大樓突然發生坍塌,多位參加喪禮的民眾遭到波及,截至截稿時間當局最新消息回報,目前共有23人死亡,另有38人已獲救,警方將針對事故原因展開調查。

綜合外媒報導,事故傷亡者多為來參加葬禮的親屬,事發地點近日迎來持續的降水,附近出現多起積水事件,事發當時也有許多人至大樓內躲雨,才會發人如此嚴重的死傷。

據報導,警消救援人員與印度全國災難響應部隊(NDRF)立即出動,參與救援工作,因為有許多人在躲雨的緣故,預估還會有更多的傷亡出現,目前仍在盡力搶救中。

印度副總統溫凱亞·奈都(Muppavarapu Venkaiah Naidu)於Twitter上為罹難者哀悼,「對於這起事件感到痛心,像死者家屬表達哀悼之意,也希望傷者可以早日康復。」

北方邦當局指出,將向每位死者家屬提供20萬盧比(約台幣7.6萬元)的財政援助。

At least 19 people were killed and 20 others injured as the roof of a cemetery in #Muradnagar area here collapsed as they were sheltering under it amid heavy rains, officials said. https://t.co/8c8LPxgPuB