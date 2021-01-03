泰國防新冠再放招！國內航班全程戴口罩＋禁飲食　空服派報也NG

▲為防止疫情蔓延，泰國最近再推新令，禁止乘客在國內航班上飲食、閱讀（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

泰國疫情升溫，為了遏制新冠病毒擴散，政府最近再次下令，自2020年12月31日起，乘客們被禁止在國內航班上飲食和閱讀安全資訊卡以外的任何印刷材料，而空服員也不許在機上分發任何東西，否則可能面臨泰國民航局（CAAT）的處罰。

據CNN報導，泰國此前曾在2020年4月26日禁止提供機上食品和飲料，但該禁令在8月31日被解除。CAAT局長蘇克馬諾普（Chula Sukmanop）指出，國內航班在抵達目的地後，由於停留時間不長，因此機上的清潔時間也非常短，不太可能徹底清潔機上的所有物品，因此該局才決定禁止旅客們在機上閱讀。

▲空服員也不被允許在國內航班中分發任何東西。（示意圖／取自免費圖庫Visual Hunt）

然而，這並不意味著乘客在飛行途中無法以閱讀消磨時間。他們可以攜帶自己的雜誌或報紙登機，但下飛機時，也必須將這些東西帶走。空服員也不能在飛機上分發任何東西，如功能表、免稅商品型錄（DM）或機上雜誌。

此外，國內航班上也禁止飲食，即使乘客自行攜帶了食品或飲料登機，他們也不能在機上食用，而且在整個航程中，他們必須一直戴著口罩。不過，如果乘客有需要水來吃藥的情況的話，空服員可以提供水給乘客。

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