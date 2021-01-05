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外送時間變1小時！她取消「拿不回退款」　網曝1招：免得被吃死死

▲▼外送平台foodpanda。（圖／記者呂佳賢攝）

▲半夜線上外送員較少，訂外送會等比較久。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者黃可昀／綜合報導

半夜肚子餓突然想吃宵夜，但下訂單並扣款後才發現，外送竟然要等1小時，比自己出門買更花時間！一名女子昨天凌晨叫外送，下單後APP跳出預估抵達的時間，至少要等1小時才能拿到，讓她崩潰問「為什麼熊貓找不到外送員還硬要接單？」

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，下訂單後系統會顯示預估的抵達時間，原本她3點50分下訂，系統說4點15分會送到 ，後來卻又延後到4點55分才會送達，一碗飯要等1小時才能享用，要是她事前知道這麼久就不會訂了，由於當時已經凌晨3點多，她想說不等了要跟客服取消訂單，對方回應「取消可以，不退款」，令她十分無奈，照理來說這時間點沒有外送員在跑，系統就不應該硬要接單。

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其他苦主也在底下留言表示，「我曾經20:29分點餐，拖到23:10幾分才到 ，也不能取消單」、「我還等過快2小時結果被取消訂單的」、「我也曾8點叫，11:30我要下班了還沒來，最後還是店家老闆娘自己送來的」、「跨年那天我內人叫炸雞等了快1小時都沒動靜，自己親自出馬等現炸15分鐘，現場等單的熊貓只有一個」、「上次半夜等了2小時，原本說半小時送達，時間一直延後。」

網友也分享一項較保險的方式，無法預估餐點送達時間，至少可以選擇付款方式，將線上扣款改成現金貨到付款，下次遇到這種等1小時以上的訂單可向客服反應並拒收，免得取消後也沒辦法退款，「貨到付款比較好，不然信用卡要嘛退款麻煩不然就被吃得死死的」、「深夜清晨的時候，建議不管哪一家都不要用刷卡」、「就是因為這個原因，所以我都用現金，堅決不用信用卡。」

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