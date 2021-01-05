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富王新粉專PO「黑白鴨照」道歉　169字曝隱情再遭留言灌爆

記者黃翊婷／綜合報導

台中市富王鴨肉專賣店店員怒嗆女外送員「等毛長齊再講話」等話，不僅掀起網友激憤，Foodpanda也宣布取消合作。同名臉書粉絲專頁「新富王鴨肉專賣店」4日晚間公告一篇道歉啟事，並附上一張黑白的寵物鴨子照片，「因今日本店外送風波導致網民砲火不斷，於是放了張可愛小鴨的照片欲緩和氣氛，不知道此照片背後的隱情，遭有心人士刻意曲解，造成美女鴨主誤解，我們非常抱歉。」但網友們認為這份道歉啟事根本就是來亂的，紛紛留言狂轟，「沒誠意到了極點」、「真的不知悔改，嬉皮笑臉的」。

新富王粉專PO文道歉再引眾怒。（圖／翻攝自Facebook／新富王鴨肉專賣店）

▲新粉專道歉啟事卻附上寵物鴨的黑白照。（圖／翻攝自Facebook／新富王鴨肉專賣店）

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粉專「新富王鴨肉專賣店」自稱是原店家新創立，態度卻隨著時間發展急轉彎，起初堅稱絕不道歉，也歡迎網友出征，幾個小時後突然軟化態度，低聲期盼大家能放過他們，「這樣真的會影響生計，請各位高抬貴手，已經進入和解階段」。

沒想到4日晚間粉專再次發文，開頭第一句就講明是道歉啟事，「因今日本店外送風波導致網民砲火不斷，於是放了張可愛小鴨的照片欲緩和氣氛，不知道此照片背後的隱情，遭有心人士刻意曲解，造成美女鴨主誤解，我們非常抱歉，對於您的遭遇我感到十分遺憾，為此想對此做出補償。請各位廣大的網民幫忙協尋照片此鴨，鴨主的小鴨被家人擅自賣出，至今尚未尋獲，若有恩人能尋得照片此鴨，可至本店領取免費鴨肉兩盤附贈沾醬，感激不盡，祝各位有個美好的夜晚。」

然而，照片中的鴨子其實是桃園一名女網友飼養的寵物鴨，日前因為被家人擅自賣掉，急得上網PO文協尋。粉專「新富王鴨肉專賣店」這篇169字的道歉聲明非但沒有獲得網友諒解，反而因為把寵物鴨的照片調成黑白照，再次引起眾怒，網友們紛紛在文章底下留言抨擊，「沒誠意到了極點」、「真的不知悔改，嬉皮笑臉的，未來不知道爸媽還要陪道歉幾次」、「一天之內PO那麼多文，完全感覺不到有任何悔意」。

也有網友認為，這個新的臉書粉專應該是有人故意反串的，自從店員怒嗆外送員的事情曝光之後，網路上就出現一大堆同名粉專，「不過也是活該。」對於粉專的真偽，「新富王鴨肉專賣店」曾向《ETtoday新聞雲》透露，現在正在事件風波上，網友只是不停留言謾罵，無論說什麼都只是「越搞越黑」，多解釋沒有幫助，反而引火上身，「隨他們去」，接下來會全面關閉粉絲頁，不然實體店難以經營。但《ETtoday新聞雲》要求新富王出示為原店家的證據，至今仍未獲得回應。

▼富王鴨肉店遭檢舉路霸。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中富王鴨肉店爆發嗆外送員風波。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中鴨肉店老闆羞辱熊貓女外送員，遭網友檢舉路霸。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼台中鴨肉名店門口攤位除了遭檢舉路霸，還被檢舉有消防安全疑慮。（圖／記者白珈陽攝）

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