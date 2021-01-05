富王鴨肉疑推「買一送二」　自信喊：絕不以毛取人！再曝重新開張

▲小老闆囂張模樣，一夕爆紅。（圖／網友授權）



網搜小組／劉維榛報導

「毛長齊再出來講話！」台中市北屯富王鴨肉專門店以不雅字眼嗆女外送員，成了全民公敵。繼Google評論消失，店家在FB新創粉專，自信滿滿直呼要在Uber Eats重起爐灶，更推出買一送二的活動，直言「沒有什麼是買一送一活動不能解決的，再不行就買一送二，絕不以毛取人！」

時間回到2日，一名女熊貓外送依照SOP取餐，明明沒客人，卻要求她等候10分鐘，後續3組客人現場點餐離開，讓女熊貓滿頭問號，怎料再詢問一次，小老闆當眾竟開嗆「不然妳不要做熊貓啊」、「你在外面不要給我遇到！很跩喔，馬的咧破查某咧，沒有被人家打過是不是」、「怎樣！來啊！妳告我，大學生小妹妹，毛長齊再出來講話」。

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轟轟烈烈鬧了4天，店家不僅被網友出征，Google評論消失、逼不得停業，甚至被民眾檢舉占用騎樓，以及消防不合規定，被警方要求限期移除路障。

▲粉專推買一送二活動！（圖／翻攝富王鴨肉專門店）



如今店家在臉書新創辦粉專「新富王鴨肉專賣店」，向各界喊話，「好吃的東西，禁得起時間的考驗，時間會沖淡仇恨，但美味會留下，一碗鴨肉飯傳香千里。」今（5）日一早也公布Uber Eats的網頁連結，自信滿滿表示「鴨肉沾檸檬，芳香又順口，你今天鴨肉了沒？」

業者也動作頻頻，中午再貼文推優惠，「沒有什麼是買一送一活動不能解決的，再不行就買一送二，絕不以毛取人」，並喊話「耐心等候重開日期 ！」不過店家至今遲遲未現身說明一切，不少人懷疑是網友惡搞貼文，真實性仍有待釐清。

▼粉專回應，正在整頓中！（圖／翻攝富王鴨肉專門店）



