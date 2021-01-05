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富王鴨肉評價重回5星！近萬負評消失　臉書PO文「時間沖淡仇恨」

富王鴨肉Google評論重返5星。（圖／翻攝自Google Maps）

▲富王鴨肉平均星數回到5顆星。（圖／翻攝自Google Maps）

記者黃翊婷／綜合報導

台中市富王鴨肉專賣店因為出言羞辱女外送員，掀起網友群情激憤，Google評論一度出現近萬則負評。不過，有眼尖網友發現，富王鴨肉的Google評論4日傍晚重返4.8顆星，接著迅速重回5顆星，評論數量也削減至171則，留下來的大多都是正面評價。

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富王鴨肉專賣店店員2日怒嗆催餐女外送員「等毛長齊再講話」、「沒有被人打過是不是」等話，3日店家的粉專、Google評論遭近萬名網友灌爆，平均星數下降至1.1顆星，一度還「完全消失」，在Google Maps上根本搜尋不到店家資訊，直到4日傍晚才重新出現，但評論已經從近萬則刪減至171則，平均星數也爬回4.8顆星，隨後迅速重返5顆星。

記者稍早實際查看，發現最近一次評論分別為2天、2週前，事發後的評論已通通消失。許多網友看完紛紛留言，「刪負評的速度也太快」、「毛又長齊了」、「評論可以這樣說刪就刪喔」、「這也太硬要了吧」、「誇張」掀起熱議。

而自稱是原店家創立的臉書粉專「新富王鴨肉專賣店」，同樣在4日傍晚突然PO出招牌菜的照片，並附上一段話，「好吃的東西，禁得起時間的考驗，時間會沖淡仇恨，但美味會留下，一碗鴨肉飯傳香千里。」

大約4小時後，粉專再次PO文表示，經過網友一天的砲火洗禮，店家受到許多單位稽查，這些他們都無話可說，對於外界質疑新創立的粉專是反串、故意裝皮，「有些事情已經越講越黑，所以就不再多提，缺失的部分我們會加強改進，祝各位晚上愉快，最後還是要跟大家說鴨肉好吃。」

辱女外送員「毛長齊再講話」！台中鴨肉店被告想和解　平台發聲了。（圖／網友授權）

▼▲店員怒嗆女外送員。（圖／網友授權、記者白珈陽翻攝）

▲▼台中鴨肉店老闆羞辱熊貓女外送員，遭網友檢舉路霸。（圖／記者白珈陽翻攝）

面對網友一面倒要求道歉，粉專4日晚間也發表一篇169字的道歉啟事，並附上一張桃園女網友的寵物鴨照片，甚至還把照片調成黑白的，聲稱PO文時不知道照片背後的故事，所以想對女網友道歉，也希望大家幫忙尋找這隻鴨子，順利尋獲者可以來店領取免費鴨肉兩盤。

然而，這篇道歉啟事一公開，再度引起網友抨擊，紛紛留言洗版狂轟，「沒誠意到了極點」、「真的不知悔改，嬉皮笑臉的，未來不知道爸媽還要陪道歉幾次」、「一天之內PO那麼多文，完全感覺不到有任何悔意」。

▼店家事後拉下鐵門，沒有營業。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中富王鴨肉店爆發嗆外送員風波。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中鴨肉店老闆羞辱熊貓女外送員，遭網友檢舉路霸。（圖／記者白珈陽翻攝）

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