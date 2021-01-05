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富王鴨肉改推Uber Eats　臉書秀4.8星好評：你今天鴨肉了沒？

富王鴨肉新粉專一早PO文改推Uber Eats。（圖／翻攝自Facebook／新富王鴨肉專賣店）

▲新粉專5日第一篇文章改推Uber Eats。（圖／翻攝自Facebook／新富王鴨肉專賣店）

記者黃翊婷／綜合報導

台中市富王鴨肉專賣店先後因為店員怒嗆女外送員、Google評論離奇消失、PO寵物鴨黑白照片引起眾怒，自稱是原店家創立的臉書粉專「新富王鴨肉專賣店」，5日一早在臉書公布Uber Eats的網頁連結，並表示「早安，美好的一天就從鴨肉開始」、「你今天鴨肉了沒」，用詞相當俏皮。但網友們看了依舊一肚子火，紛紛留言反酸，「早安小編，一早就一堆毛」、「很多客人要去給你檢查毛長齊了沒」。

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臉書粉專「新富王鴨肉專賣店」5日一早7時許PO文向網友們道早安，並在文中附上4.8顆星的Uber Eats網頁連結，「早安，美好的一天就從鴨肉開始，愛用Uber Eats用餐真便利，鴨肉沾檸檬，芳香又順口，你今天鴨肉了沒？」

然而，文章僅PO出30分鐘，就湧進不少網友留言洗版，「早安小編，一早就一堆毛」、「粉專也只會嘴而已，怎麼都不開門做生意啊？很多客人要去給你檢查毛長齊了沒」、「快道歉」。還有網友質疑粉專PO文是打算將焦點轉移到外送業者平台，「會不會下一次又要問候外送人員毛長齊了沒？真是辛苦Uber Eats了，跟他們配合，還要忍受被問候毛齊不齊的問題」。

由於在爭議爆發之後，Foodpanda隨即宣布取消與富王鴨肉專賣店的合作。粉專「新富王鴨肉專賣店」4日凌晨就曾PO文反嗆，「沒事，本來就沒打算合作了，Uber Eats就行」，5日一早果真PO出Uber Eats的連結，但網友們還是不買帳，這場風波恐怕還會繼續延燒下去。

▼富王鴨肉店遭檢舉路霸，還有民眾前往現場朝聖。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中鴨肉名店門口攤位除了遭檢舉路霸，還被檢舉有消防安全疑慮，民眾前來朝聖。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中富王鴨肉店爆發嗆外送員風波。（圖／記者白珈陽攝）

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