熊貓外送員遭砍「原因曝光」！20歲男點油飯行兇　保全目擊嚇報警

記者陳以昇、柯沛辰／新北報導

新北市林口區4日晚間8點驚傳外送員遭砍，34歲林姓熊貓外送員幫忙送餐，但20歲林姓男顧客不滿等太久，一言不合竟持折疊刀砍人。保全透露，當時雙方各自叫人來，怎料外送員隨即遭刺傷，嚇得他趕緊打電話報案。

▲林男與外送員在社區大門前發生衝突，一言不和刺傷對方。（圖／記者陳以昇攝）

據悉，林男在Foodpanda點了4份油飯、3碗綜合湯（玉米、花枝丸、貢丸），但不滿等太久、食物涼掉，待外送員到場後，與對方在社區大門前發生爭執。不過，兩人僵持不下，林男竟持刀刺傷外送員，導致外送員送往林口長庚急救。

▲保全目擊全程，當下趕緊報案。（圖／記者陳以昇攝）

社區保全透露，當時兩人愈吵愈兇，外送員呼叫2名同事到場，林男也撂來10多人助陣，他見現場劍拔弩張，但不在社區內，難以介入，怎料後來雙方人馬散去，剩下2人繼續吵，最後不知道誰先出手，導致外送員遭刺傷送醫，他才趕緊報案。

林姓外送員送醫後，確認左肩有長3公分刀傷，經治療後已無大礙。警方獲報後，已將林姓犯嫌帶回警局偵訊，稍晚將對外說明案情。至於現場遺留的餐點，目前已經遭移除。

▼20歲林男被帶回警局問訊。（圖／記者陳以昇攝）