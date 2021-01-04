餐飲同業517字護富王鴨肉店　點名外送員4大罪狀「只會出一張嘴」

記者柯沛辰／綜合報導

台中市富王鴨肉店2日不滿女外送員催餐，出言羞辱「等毛長齊再講話」，遭1星負評灌爆。不過，有店家4日出面護航，批評女外送員反應過度、情緒控管差，明顯是「涉世未深」才導致衝突發生。貼文一出，立刻遭網友灌爆，引發熱議。

餐飲同業4日在臉書粉專「靠北熊貓2.0」發文表示，他本身也是店家，看到這次爭議心有戚戚，儘管店員言語「有點偏激」，但他認為女外送員反應過度才是主因，「餐點有時候會延誤，真的沒差那幾分鐘吧，每個大路口紅燈都要99秒，還不是乖乖等，你怎麼不去跟交通部吵？」

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▲男店員嗆聲女外送員，「等毛長齊再講話」（圖／網友授權）

該業者在文中指出，他平時弄焗烤類餐點都要20分鐘起跳，也沒吭過一聲，但女外送員為了那幾分鐘就要跟人翻臉、找麻煩，明顯是情緒管控太差，因為這是轉單就能解決的事情，尤其店家很難控制餐點製作時間，現場客人跟剛進的單也容易衝突，若是突然接到大單，還必須做出取捨。

該業者認為，現場客人點的餐點較少，一般商家當然會先出餐，反觀外送訂單可能項目多、分裝麻煩，要注意品質跟核對，「只會送餐的外送員是無法理解的，尤其做過生意的客人都懂得體諒，唯獨外送員基本上都涉世未深，動不動就在那邊催餐瞪人，那麼厲害的話怎麼還在做外送？」

業者喊話，那些抱怨的外送員應該親自試試看料理、包裝和出餐，「不要只會出一張嘴，那麼不爽，有種自己做餐自己送，不要都靠別人，領那麼多真的沒比較厲害，叫你來做大概什麼都不會，時間那麼多整天跑單，不如去學習成長，順便提升一下EQ！」

▲文中狠酸外送員「只會出一張嘴」，而且大多「涉世未深」、情緒控管不佳。（示意圖／記者林敬旻攝）

業者狠酸，外送員只要等餐就好，連這樣也受不了，顯然一點涵養都沒有，「說實在，主要營收還是現場客居多，外送可做可不做，會配合也是給你們一口飯吃，既然都是做服務的，我覺得外送員還是要互相尊重一下！」

文章一出，網友紛紛留言，「文中不敢打得太直白，是怕被發現是店家本人嗎」、「營收主要是現場客，那幹嘛接外送」、「你覺得店家有尊重外送員嗎」、「未看先猜你根本沒仔細看完事件全程」、「理由一大堆，做不出來就不要接單阿」、「奇文共賞，猜下個出名的就是你」、「餐點趕不出來是你的問題，對外送員有偏見就不要合作阿！」

其中，也有不少人戳破事件癥結點，「影片一清二楚拖餐是事實，拖了將近半個鐘頭，詢問店家還要被酸言酸語」、「叫人家外送員轉單，他已經到店門口了耶，白跑一趟你出錢嗎」、「要做餐30分鐘沒問題，至少跟外送員講一聲，讓他們決定要不要轉單，不要每次都說等一下，都等20分鐘了還在說等一下，誰不會發火！」

▼文章一出，網友立刻一面倒罵爆。（圖／翻攝自臉書／靠北熊貓2.0，下同）