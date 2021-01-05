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富王鴨肉店7大金句變LINE貼圖　萬人爆笑驚嘆「毛長齊才能買」

▲▼富王鴨肉店7大金句變LINE貼圖　萬人爆笑驚嘆「毛長齊才能買」。（圖／爆廢公社）

▲富王鴨肉店7大金句變身LINE貼圖，上萬網友笑瘋了。（圖／爆廢公社）

記者柯沛辰／綜合報導

台中市北屯區「富王鴨肉店」2日辱罵女外送員，風波持續延燒。有一名設計師靈機一動，將男店員的「嗆聲金句」畫成一張又一張的LINE貼圖，結果被廣大網友推爆，紛紛留言直呼「求上架！」

作者沈培安在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他有感而發創作了一系列貼圖，目前暫無上架打算。從預覽頁面可見，一隻名叫「鴨肉哥哥」的紅色鴨子表情生動、嘲諷，每句話都是近期鴨肉店事件的經典台詞。

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這些金句包括「你態度很跩喔」、「毛長齊再來」、「這裡沒有排隊啦」、「少幾個客人沒差，我很紅」、「社會是用錢說話」、「你要紅是不是」、「沒被打過！」甚至還有一句創意設計對白「你完蛋了！我要叫媽媽來跟你和解！」

▲▼富王鴨肉店7大金句變LINE貼圖　萬人爆笑驚嘆「毛長齊才能買」。（圖／爆廢公社）

▲起初網友敲碗求上架，作者幽默回應「毛長齊才能上架」。（圖／爆廢公社）

許多網友被戳中笑點，紛紛留言笑說「好好笑，想買」、「拜託上架，我一定買爆」、「那個眼神真的超欠扁XD」、「毛長齊才能買的貼圖」、「要再畫一個口罩在下巴的，文字打：我有戴口罩，你是眼瞎嗎」、「眼神很到位，就是那種自卑感很強的社會底層8+9」掀起熱議。

貼文曝光僅6小時，就有超過1.2萬人按讚、1300則留言。面對廣大迴響，原PO有些始料未及，但最終也決定從善如流，向LINE官方申請上架，一圓廣大網友心願。

事件發生在1月2日，當天一名熊貓女外送員到富王鴨肉店取餐，看現場沒有客人，苦苦等了10分鐘，又見3組客人點餐、取餐離開，因此忍不住詢問店家，怎料遭男店員反嗆「破查某咧，沒有被人打過是不是」、「社會講錢的啦」、「怎樣！來告我」、「大學生小妹妹，等毛長齊再講話」，讓她氣得報警提告。

▼最後禁不住網友一再許願，作者回應「已送審」。（圖／爆廢公社）

▲▼富王鴨肉店7大金句變LINE貼圖　萬人爆笑驚嘆「毛長齊才能買」。（圖／爆廢公社）

▼有網友好奇少了某些金句，作者透露是為了避免對女外送員造成二度傷害。（圖／爆廢公社）

▲▼富王鴨肉店7大金句變LINE貼圖　萬人爆笑驚嘆「毛長齊才能買」。（圖／爆廢公社）

ET快訊
同業發聲護富王鴨肉店　點名外送員4大罪狀「只會出一張嘴」

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