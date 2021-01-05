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24hrs狂發19篇文！　「新富王鴨肉」粉專怒槓外界：不爽就不要吃

▲▼ 鴨肉風暴24小時粉專狂發19篇文。（圖／翻攝自臉書／新富王鴨肉專賣店）

▲已有超過1500人追蹤。（圖／翻攝自臉書／新富王鴨肉專賣店）

記者蔡儀潔／綜合報導

台中市富王鴨肉專賣店因店員言語攻擊女外送員，引爆網友怒火，店家緊急關閉臉書且暫停營業。不過同名臉書粉專「新富王鴨肉專賣店」粉專4日開張，在過去24小時內連發19篇文，語帶不屑再度槓上外界。

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▲富王鴨肉專賣店大門緊閉。（圖／記者白珈陽攝）

台中市北屯一間鴨肉飯2日鬧出爭議，一名自稱老闆的王姓男子嗆一名熊貓女外送員，「是沒有被人打過」、「大學生小妹妹，等毛長齊再講話」、「來啊來啊！來告我」，被對方報警提告。事發後，他在爸媽陪同下到派出所，想要和解但遭拒絕。

▲▼ 鴨肉風暴24小時粉專狂發19篇文。（圖／翻攝自臉書／新富王鴨肉專賣店）

▲PO文內容。（圖／翻攝自臉書／新富王鴨肉專賣店）

消息傳出後，店家關閉臉書粉專避風頭，但同名「新富王鴨肉專賣店」粉專迅速開張，先是發文籲網友不要針對錯店家，還稱「我們不會道歉 不爽吃就不要吃 一堆外地人在喊熱」。

新粉專之後語氣放軟，籲大眾停止謾罵，強調人事會重新調整後再出發，且已進入和解程序，還透露「新聞嗆聲的男店員，之後不會出現在店家，引起太大的風波，他本人也怕遭殃，主動要求待在家不出門。」後來被揪出罵人的就是該店的「小老闆」。

▲▼ 鴨肉風暴24小時粉專狂發19篇文。（圖／翻攝自臉書／新富王鴨肉專賣店）

▲PO文內容。（圖／翻攝自臉書／新富王鴨肉專賣店）

新粉專隨後再度PO文，「請鄉民不要跟著起哄，新聞報導過後又更多人跑來新粉專留言，這樣真的會影響生計，請各位高抬貴手，已經進入和解階段」、「今日不營業先稍待風波穩定，已進入司法程序請各位耐心等待。拜託大家不要破壞我們店家門口的物品」。

▲▼ 鴨肉風暴24小時粉專狂發19篇文。（圖／翻攝自臉書／新富王鴨肉專賣店）

▲回應foodpanda終止合作關係。（圖／翻攝自臉書／新富王鴨肉專賣店）

接下來每篇則又「戰力十足」，並回應foodpanda終止合作關係一事，「沒事，本來就沒打算合作了，Ubereats就行」。新粉專還透露，「富王在地深耕多年，向來不靠外送」，甚至一度還嗆「不爽吃就不要吃，一堆外地人不要喊熱，影響不到我們的。」

最新一則PO文則是於昨（4）日深夜發出，附上一張黑白寵物鴨照片向外界道歉，「因今日本店外送風波導致網民砲火不斷，於是放了張可愛小鴨的照片欲緩和氣氛，不知道此照片背後的隱情，遭有心人士刻意曲解，造成美女鴨主誤解，我們非常抱歉。」

但網友們認為這份道歉啟事根本就是來亂的，紛紛留言狂轟，「沒誠意到了極點」、「真的不知悔改，嬉皮笑臉的」、「一天之內PO那麼多文，完全感覺不到有任何悔意」。

也有網友認為，這個新的臉書粉專應該是有人故意反串的，自從店員怒嗆外送員的事情曝光之後，網路上就出現一大堆同名粉專，「不過也是活該。」

對於粉專的真偽，「新富王鴨肉專賣店」曾向《ETtoday新聞雲》透露，現在正在事件風波上，網友只是不停留言謾罵，無論說什麼都只是「越搞越黑」，多解釋沒有幫助，反而引火上身，「隨他們去」，接下來會全面關閉粉絲頁，不然實體店難以經營。但《ETtoday新聞雲》要求新富王出示為原店家的證據，至今仍未獲得回應。

道歉啟事 因今日本店外送風波導致網民砲火不斷 於是放了張可愛小鴨的照片欲緩和氣氛 不知道此照片背後的隱情 遭有心人士刻意曲解 造成美女鴨主誤解 我們非常抱歉 對於您的遭遇我感到十分遺憾 為此想對此做出補償 請各位廣大的網民幫忙協尋照片此鴨 鴨主的小鴨被家人擅自賣出 至今尚未尋獲 若有恩人能尋得照片此鴨 可至本店領取免費鴨肉兩盤 附贈沾醬 感激不盡 ㊗️各位有個美好的夜晚

新富王鴨肉專賣店發佈於 2021年1月4日 星期一
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