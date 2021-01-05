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南韓油輪遭伊朗強扣　「反海盜部隊」驅逐艦急奔波斯灣

▲▼伊朗革命衛隊船隻將南韓油輪押回阿巴斯港。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗革命衛隊船隻將南韓油輪押回阿巴斯港。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

南韓一艘油輪4日航經波斯灣海域，被伊朗伊斯蘭革命衛隊以違反環保規定為由扣押，船隻和船員被押送到伊朗阿巴斯港接受調查。南韓當局表示，正透過大使館確認船員安全，同時也派遣在附近海域執行反海盜任務的驅逐艦前往波斯灣因應。

根據韓聯社報導，南韓外交部官員證實，南韓油輪「韓國化學」號（MT Hankuk Chemi）在荷莫茲海峽靠近阿曼一側海域航行時，遭伊朗官方要求配合調查，並且轉向駛往伊朗一側海域。

南韓國防部稱，接到油輪遭伊朗「劫持」的消息後，立刻派遣在阿拉伯海執行反海盜任務的「崔瑩」號驅逐艦前往事發海域，預計將於5日上午抵達。

伊朗伊斯蘭革命衛隊則發表聲明稱，4日上午10時在波斯灣水域扣押「南韓化學號」油輪，聲稱該油輪多次違反環境保護規定。船東DM Shipping航運公司則回應說，油輪是在公海上遭遇伊朗革命衛隊船隻，且該輪並沒有污染海洋環境。

據悉，「南韓化學號」油輪上有5名南韓籍船員、11名緬甸籍船員、2名印尼籍船員、2名越南籍船員等共20人，從沙烏地阿拉伯啟航，主要載有甲醇等3種化學品。

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