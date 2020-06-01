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伊朗大秀110艘「新服役小型艦」　撂狠話：美軍到哪我們就到哪

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實習記者羅明輝／綜合報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊在5月28日展出110艘新服役的艦艇，同時警告美國不要在海灣地區部署任何海軍船隻。革命衛隊司令坦吉西里（Ali Reza Tangsiri）更在交接儀式上直言，「在不久的未來，美國將會更明確的感受到我們無所不在，無論美艦在哪裡，我們就會跟到哪裡。」

根據 《阿拉伯新聞》（Arab News）報導，伊朗革命衛隊這次新接收、新服役的小型艦艇包括Ashura級快艇、Zolfaghar級沿海巡邏艇、Taregh級輕型潛艇等。從現場公佈的畫面來看，除了可以看到110艘並肩整齊排列、展現出強大氣勢的艦艇外，還能看見一架小型的翼地效應機（Ground-effect vehicle）。

▲ 伊朗伊斯蘭革命衛隊並排展出110艘新服役的艦艇 。（圖／翻攝自Iran RePoRTSJ推特）

在過去的一年中，伊朗和美國似乎二度差點進入「全面對抗」的局面，今年4月中旬，美國就指控伊朗派遣艦艇來到海灣地區，對美國軍艦帶來了困擾，進而發雙方對峙。對此，革命衛隊司令薩拉米（Hossein Salami）表示，「我們的任務是在維持防禦的同時，繼續前進。伊朗不會向任何敵人低頭，面對敵人不會處於被動，我們將會繼續擴大海軍的力量，直到海軍足夠強大到能捍衛國家領土的完整和獨立。」

據了解，美國總統川普2018年單方面退出了一項讓伊朗免於制裁的協議，成為雙方數十年來衝突加劇的導火線。在今年1月，由於美國在空襲中殺死了伊朗革命衛隊「聖城軍」軍事指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani），這讓緊張局勢又更進一步升級。

伊朗海軍曾透露，儘管駐紮在巴林的美國海軍中央指揮部已警告他們，在波斯灣不要去靠近美國船隻近100公尺的地方，不過他們仍繼續計畫，準備像過去一樣在波斯灣和阿曼灣水域行動，川普當時回應，「我已下令，如果伊朗再繼續干擾美國船隻的海上活動，我們將會打擊伊朗軍艦。」

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