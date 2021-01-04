崑大時尚學程再獲5金　TSIA國際美業競賽勇奪團體冠軍

▲崑山科技大學時尚展演事業學士學程，參與「2020 TSIA國際美業菁英賽」，勇奪5大專業競賽冠軍，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學時尚展演事業學士學程，參與「2020 TSIA國際美業菁英賽」勇奪「國際男子左邊分髮型」、「國際美睫好手」、「國際美睫混搭設計」、「國際彩睫延長設計」及「國際花藝設計創作」5大專業競賽冠軍，表現亮眼。

崑大指出，除奪5金，也獲得國際甲片彩繪、國際紋綉眼線社會組、面具彩繪、新娘捧花設計、新娘紙圖設計及靜態創意彩妝紙圖設計等共計1項第3名、6組優勝、18項最佳設計獎、3項全能技藝獎，該校更榮獲大學組團體冠軍。

崑大時尚學程參與國內外大型競賽屢創佳績，繼亞盟國際時尚大賽勇奪三冠、第5屆全國國際形象美學創意設計競賽勇奪模特兒組冠亞季軍之後，再度於2020年12月11至12日舉辦的TSIA國際美業菁英賽創下亮眼佳績！該競賽為年度美業好手重要的競技場，不論是國內外專業人士、大專院校師生們，都期待在這具有嚴格評分標準的菁英賽中脫穎而出，儘管今年受到疫情影響，本次競賽仍聚集國內外超過1300組作品參與。時尚學程主任葉俊吾、副主任陳怡君、洪慶助老師也積極帶領1至3年級的學生參與這場重要的美業盛事。

時尚學程有2位獲獎同學，也是去年的得獎選手，二年級張婷甄、尤雅筠利用課餘時間學習睫毛嫁接及紋綉眉技藝，並已具備一年以上的執業經驗，目前2位同學與時尚學程進修部同學合作成立工作室。

張婷甄去年獲得「國際美睫混搭設計」第2名，今年則奪下「國際美睫混搭設計」、「國際彩睫延長設計」雙冠軍的好成績，以及全國美睫類卓越技術獎第3名；尤雅筠去年榮獲「國際紋繡－霧眉現場組」優勝，今年再奪得「國際紋綉眼線社會組」優勝；三年級陳宥蓉則榮獲「國際花藝設計創作」冠軍。張婷甄、尤雅筠、陳宥蓉及許淯晴等人，因表現傑出，皆獲全能技藝獎。

此外，今年有多位一年級新生表現不凡，丁子桂獲得「國際男子左邊分髮型」冠軍及國際甲片彩繪優勝、許淯晴獲得「國際美睫好手」冠軍及新娘捧花設計優勝。除了時尚學程，來自崑山科大不同院系的學生也利用週三下午到校參與「新娘時尚造型實務課程」學習第二專長，陳怡君老師遴選優秀的課堂創作並協助報名參賽，視傳系林子瑄及空設系陳玫甄，便分別獲得靜態創意彩妝紙圖設計優勝、新娘紙圖設計優勝佳績。

崑大時尚學程培養時尚職場人才目標明確，校內專業訓練主要以三大主軸為目標，包括時尚整體造型設計、時尚展演與活動企劃及品牌行銷與數位媒體企劃製作。學生不僅在時尚展演與數位媒體企劃上擁有顯著亮眼成果，在各項造型專業美業技術上也媲美業界高手。

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