超商飲料櫃驚見「老鼠跑上跑下」！業者急歇業消毒、清洗飲料

▲超商飲料冰櫃驚見老鼠。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

生活中心／台北報導

太扯！超商飲料櫃竟然出現「真實米奇」，今（4）日一名網友在臉書社團「爆怨公社」分享一張照片，驚見超商飲料櫃中居然有一隻老鼠「趴趴走」，讓大批人全看傻驚呼「要吐了我」、「天啊⋯也太可怕了吧」、「誇張欸」，也有人崩潰直呼「以後不買飲料了。」對此，超商業者作出最新回應，表示該門市已立刻歇業進行消毒，同步清洗飲料並找出老鼠如何跑進飲料櫃當中。

▲超大隻老鼠在飲料櫃中跑上跑下。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

一位網友在「爆怨公社」上發文表示，近日在大同區某間超商的飲料冰櫃中發現一隻超大老鼠爬上爬下，更透露自己在超商買飲料都會先沖洗才敢喝就是因為這個原因，照片一曝光吸引上萬名網友關注，紛紛崩潰留言「想吐」、「媽啊⋯我以後也要養成沖好在喝的習慣」、「天啊⋯也太可怕了吧」、「應該是員工把後場的冰箱門開著沒去注意老鼠才會跑進去」、「好大隻的米奇」。

對此，《ETtoday新聞雲》求證該間超商，業者也作出最新回應表示，目前該門市已經暫時歇業，並請來消毒公司做消毒工作，飲料部分也進行清洗，同步也會找出究竟老鼠如何跑進飲料櫃當中，業者強調會對消費者負責，上述3大工作做完才會再開店。