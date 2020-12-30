　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

備戰跨年夜！4大超商「防疫配套」一次看　管制人流、專人服務買熟食

▲▼7-11跨年夜門市增設防疫專區。（圖／業者提供）

▲7-11跨年夜門市祭5大防疫機制。（圖／業者提供）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

距離跨年只剩1天，為配合政府防疫工作，全台超商也提前做好防疫準備以因應人流，像是7-11就於門市祭出5大防疫機制，包括必要時進行來客人流管制，以及設立防疫專區販售防疫用品等，OK mart今年則同樣出動行動超商，但也有防疫專區提供民眾購買醫用口罩、酒精及濕紙巾等防疫品，提醒民眾狂歡之餘也別忘了防疫。

●7-11
為加強防疫，7-11針對北中南東跨年活動周邊上百間門市祭出5大防疫機制，包括宣導民眾戴口罩並適時進行來客人流管制；設立防疫商品專區販售袋裝及盒裝口罩、濕紙巾、酒精等用品；加強公共區域定時消毒亦提供酒精讓消費者手部清潔；門市飲品由專人製作不進行結帳動作，避免接觸，最後鼓勵民眾使用非現金支付結帳。

今年因防疫部分縣市政府有限制晚會入場人數管制，但仍會湧入大量人流，7-11也於市區周邊門市增加杯裝咖啡、飯糰、三明治、啤酒等備貨量至2到3成，另觀察到清境周邊訂房率高達9成以上，其門市為因應高山低溫，包括食飲類、用品類也備貨增2至3倍，像是零食、泡麵及暖暖包等。

●全家
全家今年則針對跨年一級戰區、台北市信義區的門市，將備貨量、人力倍增5至10倍，其中，因政府規定跨年晚會場內除補充水分外禁止飲食，瓶裝水備貨較平常多出15倍、口罩也多出百倍貨量。

▲▼OK mart行動超商今年跨年夜也會出現。（圖／業者提供）

▲OK mart行動超商也增設防疫專區。（圖／業者提供）

●OK mart
根據以往跨年人潮，OK mart也在信義商圈、門市加碼備貨5倍，並將OK move行動超商開到門市，現場除販售現煮咖啡、炸雞、蛋塔外，也特地新增防疫專區主要販售醫療用口罩、酒精及濕紙巾等相關用品。另門市人員也會戴好口罩、多加消毒做好防疫動作。

▲▼萊爾富跨年備戰。（圖／業者提供）

▲萊爾富跨年備戰。（圖／業者提供）

●萊爾富
今年跨年夜為因應防疫及低溫報到，萊爾富今年於信義區信彩門市的結帳區、店門外賣區增設自助酒精消毒區，提供有需求民眾使用，且為落實防疫政策，避免過多公共機台接觸，今年也特地增加5至10名人力於熱狗機、關東煮機、蒸包機、茶葉蛋等區域，以專人協助民眾需求，並於多處設置酒精，方便店員隨時消毒使用，門市現場更備妥近400盒萊潔醫療防護口罩，滿足消費者即時需求。

另為迎接跨年人朝，萊爾富信彩門市也將於明（31）日拆除自動門、櫥窗玻璃、冰箱門、貨架，部分門市備貨量較往年增加2倍，像是咖啡、麵包、飯團等，輕便雨衣也備貨提升3倍、暖暖包5倍，以防寒流肆虐。

【你可能也想看】

►連3天買1送1、大杯只要半價！手搖飲元旦優惠懶人包　還有1元咖啡
►第二彈！萊潔打造經典「軍綠」、「天藍」迷彩口罩　6通路跨年夜開搶
►扯爆！春水堂驚見「湯鍋變泡腳桶」挨轟噁心死　業者回應了

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
Siri提醒早點回家！情侶逛完逢甲開車回台北　隔天看新聞傻了
「廣明女」波及懷孕同事！遭隔離不給打無痛　夫淚訴：一出生就被
北市動物園「遊園列車撞樹」　4人受傷
女星自拍　誤拍到背後白皙妹「全身脫光換衣」
衛星雲圖驚見「極地將軍」對台狂吐寒氣　鄭明典解釋了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

備戰跨年夜！4大超商「防疫配套」一次看　管制人流、專人服務買熟食

迎跨年人潮！萊爾富信義區1門市「拆門」備戰　設防疫專區賣口罩

跨年夜拚防疫！小7、全家「行動攤位」不擺了　OK行動超商地點曝光

跨年夜開搶！OK mart「Q版國旗口罩」來了　還有「I ♥ Taiwan」字樣

台北101跨年派對取消現效應　新北宏匯影城開幕「99元看電影」延期

統一時代百貨、高雄夢時代加入「OPEN POINT生態圈」　推升級直接送50元抵用券

台灣好媳婦快速上菜大絕招　一盤「水餃」征服難搞婆婆

全聯元旦美式咖啡1元！跨年「1元限量爆搶」快閃優惠一次看

黃金貝、飛魚卵鮮美入料　「爆餡海鮮水餃」CP值破錶

天冷就是要吃鍋！冬季最受歡迎熱銷TOP1　3天狂賣近5千包

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

飛輪海出道15周年！　汪東城曬4人合照「太多網傳讓人無從開口」

Makiyo聽到羅志祥「不是說好不提對方」　「知錯能改可給機會」嘆：但好像滿難的...

5寶爸遭爆用善款改車、買新機！　妻抱孩出面回應：根本沒車可改

台中「五寶爸」元旦起正式開工！　汽車美容老闆：會提供機車代步

備戰跨年夜！4大超商「防疫配套」一次看　管制人流、專人服務買熟食

迎跨年人潮！萊爾富信義區1門市「拆門」備戰　設防疫專區賣口罩

跨年夜拚防疫！小7、全家「行動攤位」不擺了　OK行動超商地點曝光

跨年夜開搶！OK mart「Q版國旗口罩」來了　還有「I ♥ Taiwan」字樣

台北101跨年派對取消現效應　新北宏匯影城開幕「99元看電影」延期

統一時代百貨、高雄夢時代加入「OPEN POINT生態圈」　推升級直接送50元抵用券

台灣好媳婦快速上菜大絕招　一盤「水餃」征服難搞婆婆

全聯元旦美式咖啡1元！跨年「1元限量爆搶」快閃優惠一次看

黃金貝、飛魚卵鮮美入料　「爆餡海鮮水餃」CP值破錶

天冷就是要吃鍋！冬季最受歡迎熱銷TOP1　3天狂賣近5千包

澳洲19歲性感網球員為賺錢竟下海拍A片！　籌措比賽訓練費用

陸資來台審議新法出爐！經濟部拍板：第三地區陸資認定趨嚴

快訊／隱瞞活動史遭罰30萬！紐籍機師29日全數繳清　鄭文燦證實了

老公忙顧魚忘記接小孩　發現「寵物下場」嚇壞...妻：第一次警告

獨／「跨年夜血染全台」警揪帳號真實身分　今昔上網IP語法大不同

光檢測就7萬8！師傅一看完「合約寫70萬」　人妻哭：找了啥大魔王

快訊／電力設備又故障！台鐵12:35起「基隆=七堵上下行延誤」

傅聰逝世》教育兒子「藝術與道德」　父親「家書」揭鋼琴詩人養成法

獨／PTT恐嚇文「跨年夜血染全台」！帳號擁有者到案：很久沒用了

屋宅前方有廟！小心5點「恐犯沖廟煞」　命理師笑：現代人別擔心

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

消費熱門新聞

年底必買台東限定伴手禮「肉燥紅藜麵」

扯爆！春水堂驚見「湯鍋變泡腳桶」

全聯元旦咖啡1元！跨年優惠一次看

快速上菜大絕招　用「水餃」征服難搞婆婆

咖啡新時尚！路易莎也夯燕麥奶咖啡

OK mart「Q版國旗口罩」跨年夜開搶

小7集點全新角落小夥伴10款限定商品

美式賣場尬搶年度最殺幫寶適特價

拚防疫！小7、全家「行動攤位」不擺了

軍綠、天藍迷彩口罩跨年夜開搶！

新北宏匯影城開幕活動延期

「宇宙最難訂」全火鍋新品亮相

備戰跨年！萊爾富北市信彩店明拆門

更多熱門

相關新聞

備戰跨年！萊爾富北市信彩店明拆門

備戰跨年！萊爾富北市信彩店明拆門

明天就要跨年了，為因應瞬間湧入的人潮，萊爾富將於明（31）日早上10點拆除「北市信彩店」的自動門、櫥窗玻璃、冰箱門、貨架，同時也會增加人力、商品和機台，像是關東煮機和熱狗機等等，方便民眾快速購買。另外為落實防疫，北市信彩店將增設自助酒精消毒區，也會在現場備妥近400盒萊傑口罩。

花蓮太平洋溫泉季吸3萬人　玖壹壹、任賢齊接續跨年開唱

花蓮太平洋溫泉季吸3萬人　玖壹壹、任賢齊接續跨年開唱

拚防疫！小7、全家「行動攤位」不擺了

拚防疫！小7、全家「行動攤位」不擺了

屏東跨年K歌之夜如期舉行！這4種人「不要來」

屏東跨年K歌之夜如期舉行！這4種人「不要來」

超商雙雄搶跨年商機　信義區、各景點「暖暖包、人力與貨量倍增」

超商雙雄搶跨年商機　信義區、各景點「暖暖包、人力與貨量倍增」

關鍵字：

跨年超商7-11全家OK mart萊爾富防疫

讀者迴響

熱門新聞

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

韓國人嗆「台灣落後」不想來　鄉民認了

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

丈夫大戰越南看護　補教人妻上樓心碎

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

即／台中壓路機輾過同事　工人骨折慘死

企鵝妹爆不畏疫情「飛瑞典找乾爹過夜」

即／北捷乘客昏倒命危！他「手染血」CPR搶命

運動內衣穿10年　D罩杯垂成八字奶急求醫

約砲40女機師「淫亂LINE對話」曝光！

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」

前雇主爆五寶爸「2週工程4萬薪」嫌太少

更多

最夯影音

更多
台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職
花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面