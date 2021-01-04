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三餐都吃超商即期品！小資上班族讚「3優點」：身體比以前好

▲▼超商，便利商店，全家，小7，7-11，鮮食 。（示意圖／ETtoday資料照）

▲超商販售了五花八門的產品。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

即期品丟掉也是浪費，因此就有超商會在特定時間打折販售。一名網友發文分享，為了省錢，他每天晚上都會買2個即期便當和1個即期麵包當三餐，這樣一個月下來大約只要花4000元的餐費；除了省錢、便利，比起以往只吃路邊攤，超商便當反而有菜有肉，讓他飲食更均衡，身體狀況也變好，因此對租屋族的他來說，吃超商真的是一個很不錯的選擇。

這名網友在PTT的Gossiping板上發文表示，他日前發現超商的即期食品都賣得比較便宜，因此，為了省錢，他每天晚上都會去買2個即期便當和1個即期麵包，其中一個當日晚餐吃掉，另個便當和麵包則留到隔日微波食用；因為即期品大多都有折扣，所以他每天只會花110元至140元不等，一個月餐費約4000元。

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▲▼便當菜色最好選擇不油炸、少醬汁烹調的。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲超商便當有菜也有肉。（示意圖／取自Pixabay）

原PO表示，由於他有上班的日子都是仰賴超商便當，因此時常有人關心他的身體狀況；對此，他心想可能是自己腸胃比較強，所以從沒吃出問題。而在營養方面，他以前為了省錢，幾乎都是不吃早餐、晚餐吃麵攤，因此長期下來就有營養失衡的情況，現在每天吃超商便當，有菜又有肉，反而更營養，身體狀況也比以前好很多。

原PO提到，雖然一定會有更省錢和更健康的飲食方式，但對工作忙碌又是租屋族的他來說，超商即期食品已經是省錢、便利又健康的好選擇。原PO也補充說道，他從5月起就這麼做，不過可能是因為嘴比較不挑的關係，因此到現在都還沒吃膩。

貼文曝光後，不少網友留言回應，「你一個月幾張發票」、「如果住的附近有大學，可以去吃學餐（學生餐廳）自助餐」、「注意鈉含量，記得多喝水」、「建議還是看一下便當上面的標示，通常微波食品鈉含量都很高」、「吃點水果，芭樂營養價值很高」。

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