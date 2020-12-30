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跨年夜拚防疫！小7、全家「行動攤位」不擺了　OK行動超商地點曝光

▲▼全家、7-11跨年行動攤位。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家、7-11去年因應跨年人潮設立行動攤位。（資料圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

今年為加強防疫，台北市跨年晚會29日宣布照常舉行，但限制只有8萬人可入場，且民眾需消毒、戴口罩、量體溫及完成實聯（名）制才可入場，且活動全程強制戴口罩，只開放喝水禁止飲食，而過去於信義區周邊7-11、全家為因應跨年人潮，皆有設立行動帳篷攤位，不過今年同為配合政府防疫工作，確定取消行動攤位回歸至門市營業。

▲▼全家、7-11跨年行動攤位。（圖／記者蕭筠攝）

▲7-11往年會在市府轉運站外設立行動攤位。（資料圖／記者蕭筠攝）

每年跨年位於信義區一級戰區的7-11市捷門市、全家建鑫門市2門市，都會設立行動攤位並販售多款熱食、咖啡，像是有關東煮、蒸煮玉米鍋、熱狗機、大腸包小腸等，滿足民眾跨年飲食需求，不過今年因新冠肺炎疫情關係，為配合政府防疫工作，2業者確定取消行動攤位擺攤。

7-11表示市捷門市將增加暖暖包、飲用水備貨量2至3倍，也會有袋裝、盒裝口罩，全家則說信義區門市的備貨量、人力將倍增5至10倍，像瓶裝水備貨較平常多出15倍、口罩也多出百倍貨量。

▲▼OK mart行動超商今年跨年夜也會出現。（圖／業者提供）

▲OK mart今年則將出動行動超商。（圖／業者提供）

而今年OK mart則照常出動OK move行動超商，將停在台北景聯門市前，現場也販售現煮咖啡、炸雞、蛋塔以及糖餅相關商品，今年更特地新增防疫專區主要販售成人及兒童醫用口罩、酒精及濕紙巾等相關用品，提供民眾選購。

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