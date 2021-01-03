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合歡山有望下雪！下周寒流強襲「急凍8度」　最冷2天時間曝光

記者趙蔡州／綜合報導

中央氣象局3日表示，周一（4日）溫度回升氣候宜人，不過周二（5日）東北季風增強、水氣增加，屆時北部地區將有降雨機率，周四（7日）更會有一波冷空氣南下，強度可能達到寒流等級，周五、六（8日、9日）最冷，台南以北氣溫可能下探8度，屆時北部1000公尺以上、中南部3000公尺高山有望下雪。

▲▼強烈寒流襲台 台北街頭冷颼颼 民眾冬衣出籠保暖 禦寒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲下周4將有一波冷空氣抵達台灣，強度可能達到寒流等級。（圖／資料照片）

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氣象局表示，周一（4日）東北季風減弱，白天溫度回升，但夜間清晨仍涼，中南部日夜溫差大，各地天氣大致穩定，僅北海岸、宜花地區有零星降雨。周二、周三東北季風增強、水氣增加，北部及東半部天氣轉陰，氣溫下降且有機率降雨，中南部天氣仍晴朗、溫度變化不大，但山區可能會有零星雨勢。

氣象局指出，周四至周六（7日至9日）將有一波冷空氣抵達台灣，強度可能達到寒流等級，預計周五（8日）及周六清晨（9日）為冷空氣最強的時候，屆時台南以北及東北部地區最低溫恐出現8度，其他地區低溫也在12度左右，直到周日（10日）冷空氣才會逐漸減弱。

▲▼8日起防低溫 氣象局：台南以北探8度。（圖／氣象局）

▲氣象局公布下周一至周日天氣概況。（圖／氣象局）

此外，這一波強烈冷空氣影響期間，台灣環境剛好較為潮濕，因此北台灣海拔1000至2000公尺以上、其他地區3000公尺以上的山區（如合歡山），8日至9日若溫度、水氣條件配合，將有局部降雪的機率，不過民眾前往賞雪前，建議仍先確認好最新的天氣預報為準。

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