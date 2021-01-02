下波寒流「冰凍快閃」！全台急凍恐剩7°C　災害預報士：下雪機率高

▲西伯利亞持續輸出冷空氣，雲街明顯。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

又有第二波寒流要來？中央氣象局指出，雖然寒流減弱了，但西伯利亞持續有冷空氣遞補下來，海面上雲街現象明顯，預估3日清晨因輻射冷卻效應，仍發佈9縣市低溫特報，新竹以南、嘉義等有10度左右低溫，4日（下周一）開始氣溫回升，到了7日（下周四）又有另一波冷空氣增強，目前強度達到強烈大陸冷氣團，全台漸降溫下探11度。

「預估下一波寒流！」災害預報士賈新興分析，初步根據歐洲的預測顯示，7至8日又有一波寒流的機率高，最冷的時間在7日深夜至8日清晨，台北大約落在9度上下，北部沿海空曠地區下探7至8度，中南部沿海及空曠地區也只有大約7至9度，水氣比跨年這波更多，因此太平山和拉拉山下雪機率高，另外花蓮附近的高山也有機會，以7日深夜至8日清晨為主。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲下波濕冷變天高山下雪機率高 。（圖／中央氣象局、NCDR）



賈新興指出，這波跟跨年的寒流比起來弱一點，來得快、去得也快，仍待後續觀察看看預報的趨勢，提醒農漁養殖業多加留意做好防寒措施。

氣象局指出，3日清晨輻射冷卻關係，氣溫仍低，西半部低溫11至14度，其中新竹以南至嘉義部分區域仍有接近10的低溫可能出現，東半部則是15、16度；3日白天冷空氣持續減弱，北台灣高溫回升到20至22度左右，大台北地區及東北部地區雲量較多、有局部短暫雨，感受上較涼，中部及花東地區23、24度，南部則可以來到26度左右，西半部日夜溫差大。

至於降雨部分，除了北台灣雲量較多，花東地區也有部分區域有零星雨勢可能出現，中南部地區則是多雲到晴的天氣。4日起氣溫持續回升，全台高溫逐漸回到20度以上，夜間清晨仍涼，西半部日夜溫差大，北東有降雨機會，其他地區為多雲到晴。

氣象局預報，5日（下周二）東北季風增強，6日（下周三）東北季風影響，到了7至9日（下周四至六）冷空氣進一步增強，達到強烈大陸冷氣團等級；從5、6日起氣溫會逐漸下降，北台灣轉涼，7至9日感受較明顯，全台較冷，低溫回到11度到14度左右，且這波水氣較多，北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區雲量也會增多。

►Dior粉漾潤唇膏驚爆價750元！