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影／下波寒流濕冷更有感「急凍8°C」時間曝　合歡山可能下初雪

記者賴文萱／台北報導

未來一周天氣出爐！氣象局表示，7日有一波強冷空氣影響，預計將達寒流等級，以周五至周六清晨最冷，台南以北、東北部低溫再探8-10度，由於這波較為濕冷，氣象局示警變冷更有感。另外，屆時北台灣1000-2000公尺高山及中南部3000公尺以上高山有下雪機率。

▲▼合歡山下雪景況。（圖／合歡山賞雪機動團粉絲專頁授權提供，社友唐克壇攝）

▲下波寒流7日來襲，氣象局預報合歡山有機會下雪。（圖／合歡山賞雪機動團粉絲專頁授權提供，社友唐克壇攝）

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氣象局預報員葉致均表示，今明兩天是穩定天氣，僅北海岸、東半部及大台北山區有零星降雨。不過，明天台灣附近有低壓發展，北部雲量增多，有零星降雨，其他地區維持多雲到晴，各地高溫都可回到20度上，低溫大致14-17度。

下一波東北季風來襲時間為5日，並影響至6日，這波水氣充足，北台灣容易下雨，花東、中南部山區也會有局部降雨，中南部平地雲量增多。

▲▼強烈寒流襲台 台北街頭冷颼颼 民眾冬衣出籠保暖 禦寒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲寒流最凍時間點為周五到周六清晨，台南以北、東北部低溫再度下探8-10度，其他地區12度上下。（圖／記者屠惠剛攝）

尤其要注意的是，下一波更強冷空氣7日南下，預計將達寒流等級，一直影響到9日，雨區以北台灣容易降雨，花東、中南部山區局部降雨，中南部多雲。

冷空氣最強時間點為周五到周六清晨，台南以北、東北部低溫再度下探8-10度，其他地區12度上下。氣象局提醒，由於下一波逼近寒流等級冷空氣較為濕冷，比起上一波乾冷寒流感受上變冷會更有感。

另外，氣象局也預報下波強冷空氣影響，屆時北台灣1000-2000公尺高山可能下雪，中南部3000公尺以上高山，如合歡山也有下雪機率。

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