下波「濕冷寒流」冷度升級急凍8°C　合歡山可能下雪時間出爐

▲下波寒流更有感，台南以北、東北部低溫再探8-10度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

下波寒流來襲更有感！氣象局表示，7日有一波強冷空氣影響，預計將達寒流等級，以周五至周六清晨最冷，台南以北、東北部低溫再探8-10度，由於這波較為濕冷，氣象局示警變冷更有感。另外，屆時北台灣1000-2000公尺高山及中南部3000公尺以上高山有下雪機率。

氣象局表示，周一算是本周天氣、溫度最宜人的一天，由於東北季風減弱，白天溫度回升。不過清晨在西半部近山區平地還是有12、13度左右的低溫。天氣方面中南部仍然晴朗；北部、東半部則是雲多，偶爾飄些小雨，外出建議帶個雨具比較保險。

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▲一周溫度趨勢圖。（圖／中央氣象局）

周二、三將有東北季風增強，北部、東半部雨是轉趨明顯、天氣轉為陰霾，轉涼的現象在北台灣尤其明顯，整天的氣溫可能不超過20度。至於中南部，天氣仍然晴朗、溫度變化也不大，不過往山區走雲量稍多、會有零星下雨的機會。

入冬以來另一波強冷空氣周四抵達，沿海的偏北風轉趨強烈，北部、東半部天氣轉為陰霾、有雨，而且配合一些華南雲系東移，中南部雲量也增多、山區也有下雨的情況。溫度方面，周四白天中部以北、東半部溫度明顯下降，越晚越冷；南部下半天也有感轉冷。

周五到周六清晨將是冷空氣影響最明顯的時候，強度可能會達到寒流等級。北台灣整天不超過10度，其他地區早晚寒冷、白天也是頗有涼意。屆時，台南以北、東北部低溫再度下探8-10度，其他地區12度上下。氣象局提醒，由於下一波逼近寒流等級冷空氣較為濕冷，比起上一波乾冷寒流感受上變冷會更有感。各地的氣溫要到周六白天才會回升、周日寒流才開始逐漸減弱。

▲下波寒流7日來襲，氣象局預報合歡山有機會下雪。（圖／合歡山賞雪機動團粉絲專頁授權提供，社友唐克壇攝）

氣象局表示，這波強烈冷空氣影響期間剛好環境較為潮濕，因此周五、六北台灣海拔1000-2000公尺以上（視冷空氣強度而定，越強越低）、其他地區3000公尺以上的山區，如合歡山，若溫度、水氣條件配合，有局部降雪的機率。

不過前往賞雪前建議先確認好最新的預報。另外，高山的公路可能也有結冰現象，駕車前往山區一定要有相關防護、並配合交管。

▲寒流最凍時間點為周五到周六清晨，台南以北、東北部低溫再度下探8-10度，其他地區12度上下。（圖／記者屠惠剛攝）

至於離島天氣，澎湖、金門未來一周天氣都不錯，只是7日之後雲量稍微增多。馬祖則是整週雲量偏多，其中7日可能有短暫雨。氣溫方面金門、澎湖周四起氣溫轉冷，澎湖低溫下探10度、金門甚至只有7度。馬祖則是周三氣溫開始下降，周四起天氣非常寒冷，低溫甚至只有4度。離島除了溫度低外，強烈的偏北風也讓體感溫度更為下降，將更感風寒。

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