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嘉義台南高雄驚見「紅月」！夜空詭冒血光　網嚇：2021災難預兆

▲▼嘉義台南高雄驚見「紅月」！夜空詭冒血光　網嚇：2021災難預兆。（圖／翻攝綠豆嘉義人臉書）

記者許力方／綜合報導

「紅月」現蹤！嘉義有民眾1日晚間抬頭驚見夜空中月亮呈現神秘的暗紅色，紛紛拍下照片上傳臉書，詭異的情景隨即吸引網友熱議，台南、高雄等都有人看到紅月高掛，眾人嚇得直呼「災難預兆」、「看起來好可怕」、「看來2021年又是個血光之災年！」甚至擔心是地震前兆。

嘉義有民眾拍下「紅月」照片，於1日晚間嘉義市西區附近看到，驚呼是「2021年第一個紅色月亮」，照片一PO上「綠豆嘉義人」臉書粉絲團就引發熱烈討論，網友留言直指沒什麼好開心的，是空污造成異象，也有人認為是意外的驚喜「剛剛出去陽台，沒想到居然看到大大的紅色月亮」，「好看極了」、「看到紅色月亮，希望大家平安。」

▲▼嘉義台南高雄驚見「紅月」！夜空詭冒血光　網嚇：2021災難預兆。（圖／翻攝綠豆嘉義人臉書）

▲▼嘉義台南高雄驚見「紅月」！夜空詭冒血光　網嚇：2021災難預兆。（圖／翻攝綠豆嘉義人臉書）

高雄、台南也都相繼有民眾PO出紅月照，都能清楚看到夜空中高掛一顆又紅又大的月亮，詭異景象也讓網友們相當不安，第一次看到紅色月亮，嚇得說「2021年災難的預兆」、「看了不安」、「地震前兆」、「2021又是個血光之災之年」、「希望不是災難的預兆」、「看起來好可怕」！

自古流傳，「月若變色，將有災殃」，每當「超級月亮」、「紅月」（又稱「血月」）出現時，地球就會發生大災難，2011年3月日本大地震前就曾出現「超級粉紅月亮」，事後人們便將災難歸咎在超級紅月上，他們認為，因為超級月亮出現時，月亮距離地球最近，巨大引力增強，導致地球板塊或大氣環流發生變化，引發不可預知的大災難。

根據中央氣象局資料，2020年12月30日正是月相中的「望」，為滿月，而1月2日晚間9時51分，地球通過近日點，距離太陽為1億4709萬3000公里。這天所見到的日面，是今年度中最大的1天，會比7月6日地球通過遠日點時所見的日面視直徑大約3.4%。

事實上，根據台北天文館「網路天文館」介紹，地球具有大氣層，當陽光經過大氣層的散射與折射，短波長的藍光被散射掉，長波長的紅光則被大氣層折受至月球表面，就會使得月亮呈現紅色。

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▼2020年共有4次超級月亮。（圖／記者徐文彬、李毓康攝）

▲▼超級月亮。（圖／記者徐文彬攝）

月亮,超級月亮,滿月,近地點朔望月。（圖／記者李毓康攝）

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