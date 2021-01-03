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標示混亂？羊肉爐攤遭爆也貼「台灣豬標章」　食藥署幫澄清

▲▼台灣豬標章 餐廳張貼台灣豬標章 美國萊豬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲萊豬開放進口，店家紛紛貼上台灣豬標章。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

萊劑豬肉開放輸台，雖然現在尚無申請案，但不少小吃店、豬肉製品攤商也紛紛掛上「台灣豬標章」自清。今（3）日有媒體報導，有羊肉爐攤也掛上該標章，質疑標示混亂。對此，食藥署澄清，經查該店也有販售豬肉類製品，才會依照政府規定，清楚標示豬肉原產地國。

衛福部長陳時中去年底曾表示，台灣豬標示是採事後審查，以免行政以免繁瑣行政流程困擾基層攤商。過去每年進口肉品約71萬批，其中豬肉佔了6000批，以查驗比例4%計算，大約3萬件。今年起進口豬肉採逐批查驗，衛福部也擴編21人，等同增加1/4人力，有信心把相關檢驗工作做得很正確。

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食藥署強調，從今年起，不論是包裝、散裝，或是在直接供應飲食場所販售的所有含豬原料食品，都應該依規定標示使用的豬肉及豬可食部位的原料原產地，未依規定標示，可處3萬至300萬罰鍰；標示不實者，可處4萬至400萬罰鍰。

▲▼台灣豬,標示,小吃,公告,萊克多巴胺。（圖／記者謝盛帆攝）

▲食藥署公布提供的豬肉原料原產地標示範例。（圖／記者謝盛帆攝）

對於食品業者所採用的標示方式，形式及方式不拘，可使用衛福部食藥署公布提供的標示範例，也可以自行製作標示，只需要讓消費者清楚易懂、簡單明瞭，誠實標示的文字即可。

為落實食品產業界對含豬肉及其可食部位原產地標示，衛福部食藥署陸續辦理多場標示法規說明會、製作標示自學影片、宣導單張海報、標示貼紙範例、問答集等相關資料，也將標示貼紙範例放在署網供大家下載使用。自110 年起，將加強稽查抽驗，並比對肉品來源資訊，確認標示正確性，達到「源頭管理、明白標示」，以增進民眾知的權益。

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