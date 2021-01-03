台南紙餐具循環友善店家　回收量日增107公斤

▲台南市環保局紙餐具循環友善店家，291家參與，紙餐具回收量明顯提升，平均每日回收量增加107公斤，將繼續加強宣導，期待更多業者響應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局2020年推動紙餐具循環友善店家，針對便當店、自助餐店業者補助設置廢紙餐具專用回收設施、發放「紙餐具循環友善店家標誌」等，共有291家參與，紙餐具回收量明顯提升，平均每日回收量增加107公斤（約19％），2021年將繼續加強宣導，期待更多業者響應。

台南市長黃偉哲表示，環保局推動紙餐具循環友善店家，鼓勵消費者、店家落實資源回收，有助於改善臺南市垃圾處理的量能。迄今近300家自助餐、便當店響應，希望有更多餐飲業者加入，更期待消費者能養成自備餐具的習慣，垃圾真正從源頭減量。

環保局推動垃圾減量，積極執行垃圾袋破袋稽查，發現一般垃圾裡最常出現可回收的物品就是使用後的廢紙餐具。台南市符合環保局「紙餐具循環友善店家」補助資格的便當店、自助餐店家共310家，291家參加，比例達94％，每日紙餐具回收量由549以斤，提升至656公斤。如以1公斤垃圾送焚化爐約產出2.06公斤二氧化碳計算，共約減少1351公斤/日之碳排放，相當一座大安森林公園每日的吸碳量。

另外，環保局也媒合9名回收業個體戶到長春健康素食連鎖世貿店、開元店、大同店以及仁德自助餐店、崇善自助餐店、伍貳零商行、丰池便當、佳珍食堂、源穗餐飲店等9間參與紙餐具循環友善的店家，協助回收廢紙餐具，暨提高個體戶業者的回收量亦落實環保署關懷資收個體戶的政策，9家店家也回贈送白米、醫藥箱等予9名個體戶。

環保局局長謝世傑提醒店家，環保署已研擬「餐館業應設置紙餐具資源回收設施規格及其他應遵行事項(草案) 」，預計2021年1月公告、7月實施，未來將有強制的規定及罰則。也請民眾優先到使用重複性餐具或紙餐具友善店家之餐館消費，如使用紙餐具（杯、盤、碗）後，隨手做分類回收顧環保。

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