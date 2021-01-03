　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南力推事業廢棄物循環再利用　經濟環保雙贏

▲台南市環保局鼓勵企業發展循環經濟，特地安排多家高科技電子零組件製造業者，參訪群創光電之NMP（甲基四氫吡咯酮）回收再生系統。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局鼓勵企業發展循環經濟，特地安排多家高科技電子零組件製造業者，參訪群創光電之NMP（甲基四氫吡咯酮）回收再生系統。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局鼓勵企業發展循環經濟，特地安排多家高科技電子零組件製造業者，參訪群創光電之NMP（甲基四氫吡咯酮）回收再生系統，該系統可回收95％以上廢液，重新進入製程再利用，環保局期許藉由實地參訪、交流，讓更多業者看見資源循環的效益，加入創造回收、減廢的行列。

台南市長黃偉哲表示，廢液或廢溶劑去化不易，非法棄置、污染環境的風險相對高，廠商若能自行處理、廠內再利用，不僅減廢、循環再利用也節省處理費，更加提升企業形象。

▲台南市環保局鼓勵企業發展循環經濟，特地安排多家高科技電子零組件製造業者，參訪群創光電之NMP（甲基四氫吡咯酮）回收再生系統。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局為提高廠商自行處理或廠內再利用事業廢棄物，在2020年針對光電業產生的廢液、廢溶液事業廢棄物舉辦兩場講習，邀請專家解說相關原理。更於年底安排實地參訪、交流，認識事業廢棄物源頭減量的優點。

環保局表示，轄內約有69家電子零組件業者，產製過程幾乎都會產生廢液或廢溶劑，合格的委外處理業者多在中、北部，目前全台南只有兩家合格的處理機構，去化不易。群創光電多年前評估自行處理的可行性並研發技術，現已開發出兩套蒸餾系統，用以處理回收之NMP、剝離劑，回收率都在95％以上。

▲台南市環保局鼓勵企業發展循環經濟，特地安排多家高科技電子零組件製造業者，參訪群創光電之NMP（甲基四氫吡咯酮）回收再生系統。（圖／記者林悅翻攝，下同）

參加參訪活動的業者包括10餘家在南科設廠的電子、光電業者。群創光電透過簡報，分享過去委外處理廢液、廢溶劑的流程以及花費的成本，介紹目前使用蒸餾回收技術相關成果，展現出推動循環經濟，期盼環保、經濟雙贏的心意。實際進入廠區參觀回收再利用的過程時，參訪的業者對群創設置回收系統降低的成本、技術等感到好奇，頻頻提問。

滋潤粉嫩、雙唇一抹動人
 

ET快訊
下波「濕冷寒流」區域曝！　冷度更有感急凍8°C
彩色口罩含致癌物「偶氮色料」　食藥署：最重罰200萬
陳阿姨叫外送「備註1行」　店員心癢拿出離職單

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南購物節消費登錄破66億元　黃偉哲抽出最大獎輕豪宅幸運得主2名

台南紙餐具循環友善店家　回收量日增107公斤

台南力推事業廢棄物循環再利用　經濟環保雙贏

國道3號南向333.9K拖吊車翻覆　車上所載自小客車也遭殃

1歲兒熱痙攣昏迷父逆闖急送醫　警攔截「秒轉向」鳴笛開道護送

台南好YOUNG「青春流行夜」新營登場　3日下午4時限量開放2千人入場

桃園病男深夜跌落床難動彈　暖警及時伸援手

未婚男癌逝親人無法處理後事　枋警獲悉暖心發動捐款協助

老伴過世美國搬回台灣　85歲翁住機師兒豪宅「想再婚」！

罷王投票日進入倒數　民主香腸攤、罷王貪食蛇PLUS等活動陸續展開

「周五」二度合體嗨唱《Baby shark》　周杰倫讚五月天真誠..阿信反問：S.H.E呢

Gail.陳零九唱《天黑請閉眼》「像跟女兒唱歌」　《你要的全拿走》《FLY OUT》RAP中文好標準

向太曝郭碧婷自然產！　入住6億豪宅…抱孫「坐在客廳」看101煙火

桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

千萬超跑麥拉倫2021年台南首撞　車身全毀！23歲美籍駕駛無大礙

Beenzino和德國辣模女友求婚成功！　她曾花13小時飛韓迎退伍...修成正果兩人哭爆

林心如被問「妳那代紫薇是？」白眼：我爾康啦　鄭元暢做菜太隨性…她「還好不住一起ＸＤ」

5月大寶寶躺沙發熟睡！怕掉落　 2坨暖肉「堵住出口」...顧到睡著

境外移入增6例！確診累計808人　英籍男持陰性報告入境採檢確診

因萊豬漲價！板橋燒臘店被灌爆　老闆出來面對：進口豬改台灣豬

台南購物節消費登錄破66億元　黃偉哲抽出最大獎輕豪宅幸運得主2名

台南紙餐具循環友善店家　回收量日增107公斤

台南力推事業廢棄物循環再利用　經濟環保雙贏

國道3號南向333.9K拖吊車翻覆　車上所載自小客車也遭殃

1歲兒熱痙攣昏迷父逆闖急送醫　警攔截「秒轉向」鳴笛開道護送

台南好YOUNG「青春流行夜」新營登場　3日下午4時限量開放2千人入場

桃園病男深夜跌落床難動彈　暖警及時伸援手

未婚男癌逝親人無法處理後事　枋警獲悉暖心發動捐款協助

老伴過世美國搬回台灣　85歲翁住機師兒豪宅「想再婚」！

罷王投票日進入倒數　民主香腸攤、罷王貪食蛇PLUS等活動陸續展開

胡宇威「打實驗用藥」暈倒！　PTT歪樓狂刷一排「L365」

東京首都圈確診飆！日專家點破醫療崩潰危機：有必要發布緊急狀態

喵星人「開手機直播」求抖內　超憨仰角笑翻網：罐罐刷起來

國民黨主席江啟臣雲林弔唁李日貴　與韓國瑜見面停停留1小時 

12星座「被攻擊」怎反擊？　珍妮佛羅培茲「衝去找雪莉」果然獅子座

毛毛周記／全家拍照倒數一半　米克斯「大臉塞鏡頭前」尬笑

她列37項超扯「伴娘條款」　變胖3kg就淘汰！網一面倒：老公快逃

俄計劃赴烏克蘭臨床試驗　混合施打英俄製疫苗

雙美女主播私下好交情　意外曝曹晏郡曾登國家演奏廳

下波「溼冷寒流」冷度升級急凍8°C　合歡山可能下雪時間出爐

女生「這個地方」都有一顆痣？ 　網友見證瘋傳：太詭異了

地方熱門新聞

快訊／韓國瑜岳父李日貴病逝　西螺老家低調治喪

85歲翁搬回台住兒豪宅「想再婚」

罷王投票日進入倒數　民主香腸攤熱絡

嘉南高紅月！網嚇：2021災難預兆

發票中獎PO網分享喜悅　竟遭冒領

國道3號拖吊車翻覆所載自小客車也遭殃

即／白沙屯火燒山！濃煙狂竄駕駛看傻

1歲兒熱痙攣昏迷　警鳴笛開道送醫

台電桃園區營業處處長　楊顯輝接任

台南好YOUNG「青春流行夜」新營登場

未婚男癌逝親人無法處理後事　枋警發動捐款協助

空手道「米其林教練」　跨海募款為偏鄉學子圓夢

農遊券振興再加碼　新北農會響應創商機

台南市查核豬原料原產地標示結果合格

更多熱門

相關新聞

台南好YOUNG「青春流行夜」新營登場

台南好YOUNG「青春流行夜」新營登場

「台南好YOUNG -青春流行夜活動」，3日將於新營228紀念公園草皮舉辦，主辦單位台南市政府新聞及國際關係處表示，在場地容納狀況、加強防疫措施等綜合考量下，決定限量開放2千人入場。

台南市查核豬原料原產地標示結果合格

台南市查核豬原料原產地標示結果合格

開放萊豬首日台南稽查豬肉品原料標示！

開放萊豬首日台南稽查豬肉品原料標示！

元旦假期水道博物館優美園區成民眾最愛

元旦假期水道博物館優美園區成民眾最愛

台南海巡維護治安元旦連假前威力掃蕩

台南海巡維護治安元旦連假前威力掃蕩

關鍵字：

台南事業廢棄物循環利用

讀者迴響

熱門新聞

王心凌開唱「小巨蛋暴露超罕見部位」　造型師都傻了

下波寒流全台恐探7°C　下雪機率高

比上班族強！擺攤賣吃1天5hrs「月賺9萬」

跨年她轉頭索吻...卻目睹男友跟媽媽「深情喇舌」

陸年度10大醜陋建築！網：前二不堪入目

六匹狼性詐欺「受害女模」曝　5天300萬信義區失身

《紐時》指台灣正常到詭異：鎖國不利持久戰

快訊／韓國瑜岳父李日貴病逝　西螺老家低調治喪

孫女睡沙發　2坨暖肉堵出口守護

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

正妹妻墾丁跨年！電話中羞喘：踢到桌腳

王心凌唱一半突喊：小寶貝！　全場暴動了

《RM》PD突道歉「罕見連2次出錯」

影／玄彬❤孫藝真《百想》男方表情露餡

2021麥拉倫台南首撞　23歲駕駛照片曝光

更多

最夯影音

更多
「周五」二度合體嗨唱《Baby shark》　周杰倫讚五月天真誠..阿信反問：S.H.E呢

「周五」二度合體嗨唱《Baby shark》　周杰倫讚五月天真誠..阿信反問：S.H.E呢
Gail.陳零九唱《天黑請閉眼》「像跟女兒唱歌」　《你要的全拿走》《FLY OUT》RAP中文好標準

Gail.陳零九唱《天黑請閉眼》「像跟女兒唱歌」　《你要的全拿走》《FLY OUT》RAP中文好標準

向太曝郭碧婷自然產！　入住6億豪宅…抱孫「坐在客廳」看101煙火

向太曝郭碧婷自然產！　入住6億豪宅…抱孫「坐在客廳」看101煙火

桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

千萬超跑麥拉倫2021年台南首撞　車身全毀！23歲美籍駕駛無大礙

千萬超跑麥拉倫2021年台南首撞　車身全毀！23歲美籍駕駛無大礙

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面