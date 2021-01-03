台南力推事業廢棄物循環再利用　經濟環保雙贏

▲台南市環保局鼓勵企業發展循環經濟，特地安排多家高科技電子零組件製造業者，參訪群創光電之NMP（甲基四氫吡咯酮）回收再生系統。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局鼓勵企業發展循環經濟，特地安排多家高科技電子零組件製造業者，參訪群創光電之NMP（甲基四氫吡咯酮）回收再生系統，該系統可回收95％以上廢液，重新進入製程再利用，環保局期許藉由實地參訪、交流，讓更多業者看見資源循環的效益，加入創造回收、減廢的行列。

台南市長黃偉哲表示，廢液或廢溶劑去化不易，非法棄置、污染環境的風險相對高，廠商若能自行處理、廠內再利用，不僅減廢、循環再利用也節省處理費，更加提升企業形象。

環保局為提高廠商自行處理或廠內再利用事業廢棄物，在2020年針對光電業產生的廢液、廢溶液事業廢棄物舉辦兩場講習，邀請專家解說相關原理。更於年底安排實地參訪、交流，認識事業廢棄物源頭減量的優點。

環保局表示，轄內約有69家電子零組件業者，產製過程幾乎都會產生廢液或廢溶劑，合格的委外處理業者多在中、北部，目前全台南只有兩家合格的處理機構，去化不易。群創光電多年前評估自行處理的可行性並研發技術，現已開發出兩套蒸餾系統，用以處理回收之NMP、剝離劑，回收率都在95％以上。

參加參訪活動的業者包括10餘家在南科設廠的電子、光電業者。群創光電透過簡報，分享過去委外處理廢液、廢溶劑的流程以及花費的成本，介紹目前使用蒸餾回收技術相關成果，展現出推動循環經濟，期盼環保、經濟雙贏的心意。實際進入廠區參觀回收再利用的過程時，參訪的業者對群創設置回收系統降低的成本、技術等感到好奇，頻頻提問。

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