老伴過世美國搬回台灣　85歲翁住機師兒豪宅「想再婚」！

▲85歲翁因疫情想再婚，偕伴同遊世界。(圖／中壢美滿提供)

記者楊淑媛／桃園報導

現年85歲的周姓老翁，5年前另一半過世後，由美回台定居，原本日子過得很平靜，也經常搭機出國，今年因疫情讓他頓覺生命無常，覺得該讓晚年過得更開心，因此找上中壢區美滿服務中心，希望為他再找另一半與他相伴出國旅行，社工人員認為，85歲再婚大可不必，找一個會講英文的外傭，應該也是一種選項。

周姓老翁指稱，年輕時做外銷生意，退休後定居美國多年，兒子在航空公司擔任機師，經常與老伴搭員工眷屬優惠機票四處旅遊；另一半往生後，回台住在兒子購買的豪宅，因兒子經常出國，原本日子過得平靜，然受疫情影響，人生觀也有了改變，萌生找個老伴，一起用兒子員工眷屬優惠機票，出國四處旅遊的想法。

周翁向社工人員表示，女生只要健康，不一定要煮飯，因為他的經濟能力可以餐餐外食，但女方最好能簡單英語，這樣出國旅遊可以自由溝通。中壢美滿服務中心理解周先生想找人陪伴的心情，但因周已經85歲，再結婚涉及層面大，還會衍生財產及兒女認知問題，加上如果找7、80歲年紀相近女生，兩個長者不知誰要照顧誰？如果是5、60歲女生，雙方年齡差距太大，溝通會有問題，建議他倒不如找菲律賓籍看護，會英語，也可以出國照料。

中壢區滿服務中心2日建議，家中有獨身長者，親人該多陪伴、照料與溝通，讓長者的人生黃昏歲月更平靜，心安過每一天，老人若要再婚，也該顧及對方脾氣、性格、愛好、想法、經濟狀況，雙方子女是否認同，財產問題更該釐清。

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