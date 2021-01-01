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快訊／自主管理者落跑聽五月天演唱會！桃園市府證實：不只一個人

▲▼五月天桃園跨年演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲五月天桃園跨年演唱會，竟有自主健康管理者偷跑進場。（圖／相信音樂提供）

記者柯振中、沈繼昌／桃園報導

五月天2020年12月31日在桃園棒球場舉辦「好好好想見到你」演唱會，與粉絲一同迎接2021年。不過，竟然有名疑似正在隔離的歌迷到場，驚動了警方，現場所有人也嚇壞，相信音樂後續也做出回應。對此，眾多網友感到相當憤怒，留言怒罵，「怎麼有這樣的人！很壞欸。」

五月天的跨年演唱會舉行到一半，突然有警方進入A2區域，嚇得同區歌迷拍照上傳，原來是有疑似自主健康管理者到場，警方前往現場將人帶走。

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對此，《ETtoday新聞雲》的記者致電中壢警方，對方證實這件事情，自主管理者2020年12月31日晚間9點30分被帶離現場，詳情還在進一步確認。

▼五月天演唱會出現疑似居家自主管理者。（圖／翻攝臉書）

▲五月天演唱會出現疑似居家自主管理者。（圖／翻攝自臉書）

事件引起網路憤怒，相信音樂也出面回應，衛福部第一時間發現後，防疫督導小組立刻將人帶出場，進行疫調，希望歌迷們不要以身試法。

對此桃園市府新聞處處長詹賀舜回應，接獲指揮中心通知後，發現了數名疑似自主健康管理者出現在五月天演唱會現場，桃園市府的防疫督導小組立刻出動，將這些人帶出場，立刻進行調查，若真的有違規，將依照相關事證開罰1到15萬元。

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