慧眼看天下／驚喜？！ 川普準備送拜登就職大禮





新聞節目中心／綜合報導

美國總統大選隨著各州開票、驗票的程序告一段落，拜登確定勝出的態勢使得川普總統的心情一直變變變，從不肯認輸，到考慮再戰2024，最近一次到喬治亞州為共和黨參議員選舉造勢時，川普總統雖然持續強調自己沒有輸，但也鬆口說，如果自己真的輸了，將會是「優雅的輸家」。《慧眼看天下》第125集就邀請到資深外交官介文汲跟美麗島電子報董事長吳子嘉，跟主持人黃寶慧一起分析失去白宮寶座的川普下一步到底會做些什麼驚人之舉。



▲川普認為喬治亞州選舉充滿弊端，在訴訟中要求重新舉辦總統選舉。（圖／路透社）

拜登就職當天 川普要盛大宣佈再戰2024?!

關於川普的下一步各方的猜測從美國總統大選投票結束的那天起，就一直是各界關注的焦點，然而川普的意象一直不明，反而是工作更加賣力，持續加強對中國的制裁力道毫不手軟，想要留給拜登難以處理的政治遺產。不過這些可能對拜登來說還算是客氣的，根據川普在白宮耶誕晚會上致詞所說的，「過去4年令人驚豔，我們想再做4年，不然我們就4年後再見。」想要再戰2024的意願相當明顯，然而根據蓋洛普的民調顯示，選後的川普人氣正在持續下滑中。

這點看在介文汲跟吳子嘉的眼中都是尋常事，畢竟此刻的勝利者是拜登，選後勝者的人氣看漲是很平常的事，所以川普的人氣下滑根本不算什麼，吳子嘉甚至點出拜登是個不快樂的勝利者，從拜登日前接受紐約時報專欄作家的專訪便可以看出，拜登正為了即將上任後要面臨的執政難題傷神，選輸的川普其實留給拜登莫大執政阻力的空氣彈，這空前的壓力如果拜登沒有妥善處理，將會影響2024年民主黨的執政保衛戰。介文汲也認為，川普執政四年留給全美國最大的影響，莫過於是激化了各種的矛盾與對立，這些撕裂美國社會的現象，怕是未來拜登執政路上難以弭平的疙瘩，也是2024年川普重回白宮非常重要的推力。



▲美國現任總統川普與總統當選人拜登。（圖／路透）

拜登被貼標籤? CNN：美國大選民主黨收91億匿名捐款

就任在即的拜登對於2021年的美國新局有很多想法，從他近日推出的內閣成員名單可以窺知一二，但是太多歐巴馬時期的老面孔回巢，難免給外界留下話柄，譏笑是歐巴馬第三任期的延續，就算拜登極力替他的閣員名單掛保證，仍然躲不過批評，被共和黨人形容，拜登是被一群喜愛熊貓的人們團團包圍，這些人只會對中國更加軟弱，會賣給「有錢、捐助民主黨」的中國人美國綠卡。拜登被貼上親中的標籤，即使拜登願意「川規拜隨」也無法擺脫。

為了走自己的路，同時向世界宣告美國依然是願意致力海內外推動民主進程的大國，拜登表示2021年將會舉辦民主峰會，那麼台灣會在受邀名單之上嗎？資深外交官介文汲表示，台灣非常有可能在受邀名單上，這並不是拜登延續川普的對台態度，而是向來國際間就有很多活動是會邀請台灣參與，只是台灣會派什麼人出席？用什麼名義參加？美國舉辦2021年民主峰會，雖然可能會洩漏美國的外交策略，但是從另一個角度去看，何嘗不是在向世界宣告，拜登執政下的美國是價值導向，集結觀念相同的盟友向敵人施壓，尤其美國是一個移民社會，向外尋求仇家以達到內部社會的和諧與團結，從來都是美國外交上一個重要的策略選擇。

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