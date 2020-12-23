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卸任倒數30天！CNN曝「川普2招搞爛美國」：行徑更趨瘋狂

▲▼川普。（圖／路透）

▲美國現任總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

美國現任總統川普卸任倒數30天。CNN評論指出，如今的川普是日復一日躲在白宮，身邊圍著一群死忠追隨者，散布謠言及政治仇恨，想要透過下令戒嚴、查封搖擺州投票機、干預參眾兩院1月6日的會議，「從拜登手中偷走大選」。

文中點出，川普在未來數日，可透過2種方式來傷害美國，也就是採取激進預謀計畫以及漠視自身應盡的領導職責。川普如今的所作所為，已在他的支持者心中種下對美國政治制度根基「公平選舉」極度不信任的種子，而這也威脅著拜登領導白宮的合法性。

▲川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）。（圖／達志影像／美聯社）

CNN記者芭芭拉斯塔爾（Barbara Starr）22日指出，如今川普政府內部的行政辦公室人員及軍方領導層都在擔憂，川普可能在任期最後時刻，以最危險的方式行使他身為總統及三軍統帥的權力。美國國防部一名官員透露，「我們並不知道他（川普）會做出什麼事。」

報導也提到，川普在總統任內面臨多重危機，但卻抱持漠不關心的態度，已對美國社會造成傷害，這也包括他冷眼看待美國境內的新冠疫情。依據最新統計數據，全美已有超過1820萬人確診，超過32萬人染疫病逝。

▲加州政府考慮向澳洲和台灣求助，以填補醫護人力短缺。（圖／達志影像／美聯社）

文中形容，美國如今處於數個世代以來的最黑暗時期，沒有跡象表明川普有意發揮他的領導作用，確保規模龐大的疫苗接種計畫能取得成功。舉例來說，川普淡化新冠疫情的表現，無疑加劇死亡人數。

CNN分析，很難想像其他現代總統會有如此表現，或面臨兩黨均無法容忍濫權的狀況，川普猶如許多失勢的鐵腕領導人一樣，隨著失去權力的未來逐漸變得清晰，譁眾取寵的行徑變得越來越瘋狂。

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