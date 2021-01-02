超台女友「活20歲沒吃過雞排」　他傻見護照5字國名：機率有多低

▲女友真的拿出非洲護照！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



網搜小組／劉維榛報導

「交往後才知道女友是非洲人！」一名男網友透露，女友目前20歲，然而一臉長相很台味的她，卻沒吃過雞排、炸地瓜與滷味，讓原PO不禁調侃「這聽起來有點非洲！」結果女友真的拿出非洲的護照，還是2年前與台斷交的「布吉納法索」，嚇得原PO不知所措。

一名男網友在論壇《Dcard》驚呼，日前與女友甜蜜逛夜市，女友卻自爆，活了20年從沒吃過雞排，也沒吃過甘梅薯條。此話一出，讓原PO既震驚又無語，接著反虧「妳真的是台灣人嗎？怎麽可能從小到大沒吃過...這聽起來有點非洲！」

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聞言，女友默默回應，「對啊，我是非洲人！」原PO皺起眉頭直呼「屁啦～」結果女友語帶肯定回覆，「真的啦，你不相信就算了。」儘管原PO直覺唬爛成分居多，但又想著女友平時很少講幹話，因此抱持半信半疑的態度。

結果回家神展開，只見女友默默掏出一本綠色護照，但上頭國名並非台灣，而是BURKINA FASO（布吉納法索），對方在2018年5月宣布與我國斷交的，結束24年來的外交關係。

原PO真的驚呆，畢竟女友的外表是正港的亞洲面孔，且講話語氣超台味，而兩人是國外讀書認識的，「從那天以後我一直冷靜到現在，跪求這種機率有多低？她之後還說沒吃過滷味...」

▲女友真的拿出布吉納法索的護照！（圖／翻攝Dcard）



有趣的文章曝光後，底下網友也嘖嘖稱奇，「說好的照片呢」、「所以她住非洲多久」、「我同學就有南非長大的臺灣人呀，但她常回臺灣也都跟家人講中文，所以就不會有沒吃過雞排這種事」、「可能之前在布吉納法索經商或外交工作的我國國民後代吧」、「雙國籍呀，這麼了嗎？這也要發文？」「南非也有一些台灣華僑，有認識一個朋友也是，爸媽早年去非洲發展在那邊生他」。

▲有網友酸，擁雙國籍很正常！（圖／翻攝Dcard）



有內行直言，「非洲國籍有錢就可以買啊，我同學也有買非洲國籍，這樣其實可以讀需要外國護照才可以讀的國際學校」、「家裡買國籍的啊，這樣才能進某些高級的雙語學校」、「我表弟表妹也為了念TES，全家都成了大洋洲人呢」。