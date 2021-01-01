橫跨一年的雞排！外送「等4hrs」氣炸　網笑：外送員跑去跨年

▲跨年節目中的煙火秀往往是重頭戲。（圖為義大跨年煙火／義大世界提供）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，跨年夜叫外送雞排，從晚上21：51等到隔日凌晨1：40，而且店家12點就打烊了，打電話到店家也無人接聽，也無法取消訂單。結果到了凌晨1點多，外送員突然詢問「餐點送哪？」隨後，她看到訂單顯示完成，便下樓詢問管理員，才知道已經送來20分鐘，整個過程讓她超級傻眼。

該名女網友在臉書「爆怨公社」發文，昨（31）晚叫180元的雞排外送，並於現上刷卡付款，結果從晚上21：51一路等到隔日凌晨1：40分，中間打電話給店家也無人回應，「重點是店家12點都打烊了，我的雞排不知道流浪去哪裡了」，聯絡不到客服，也無法取消訂單。

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到了1點多時，突然冒出一名外送員詢問「餐點送哪裡？」不久後，訂單突然顯示為「完成訂單」，她因此感到疑惑便下樓查看。管理員向她表示，「我問他哪樓幾號對方不說，只說跟你們聯絡了，送來快20分鐘了吧」。摸到冷冰冰的雞排，加上莫名其妙的外送經歷，讓她超級憤怒。

▲去年訂的雞排今年才送到。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文一出後，許多網友紛紛幽默留言回應，「過了一年的雞排！創紀錄」、「外送員臨時跑去跨年玩了吧，然後突然想到還沒送餐，只能這樣想了，恭喜妳吃到一塊跨越了一個年度的雞排」、「去年的雞排終於在今年送到了」。

不少網友都表示，昨晚遇到訂單延遲的狀況，「還好我直接放棄自己出門去買，還遇到一個熊貓外送員說上一個單等了三個小時」。其中一名網友跳出來解釋，「我自己是跑外送員也是店家，真的不能怪外送員跟店家，基本都是熊貓系統有問題居多，跟熊貓客服反應很多次都還是一樣」。