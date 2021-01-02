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兒子「熱戀小六女友」　媽見對話閃瞎：會打死！網曝先準備賠償金

▲妹子,學生妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲兒子交了讀小六的女友！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

「現在小孩都太早熟了吧！」一名媽媽崩潰直呼，最近查看兒子的手機，眼睛差點被閃瞎，原來臭小子交了小女友，兩人對話內容超肉麻，「愛妳，愛死妳了」、「只要你活著，我一輩子都在你身邊」」，讓原PO越看越臉垮。文章貼出後，引發千名網友急勸，「在他書包放一盒保險套先...」

一名媽咪在臉書《爆廢公社二館》傻眼表示，目前兒子讀國一，正值生理青春期也是心理叛逆期，某日心血來潮打開孩子的手機，怎料發現LINE有超肉麻訊息，對方暱稱為「心目中的女神」，正是兒子的小女友。

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訊息可見，兒子散發滿滿的愛，提醒女神「小心一點，妳掛了我會哭死，愛妳寶貝」，而女方過3分鐘才回應，「我不會掛，只要你活著，我一輩子都在你身邊」，兒子接著再秒傳6顆愛心，「愛妳，愛死妳了！」

女友也正在線上，回應「我超級愛妳」，並送上2顆愛心，兒子則是過1個多小時，才回覆「寶貝愛妳」。只見兩人你儂我儂，愛到無法自拔，連媽媽都差點被閃瞎，「現在小孩都太早熟了吧？」

爆廢公社二館，我兒子國一，女友小六，媽見肉麻對話崩潰

▲媽見熱戀訊息，頭冒三條線！（圖／翻攝爆廢公社二館）

畢竟小女友才國小六年級，就怕兩人真的偷嚐禁果，代誌就大條了，對此，原PO崩潰求救，「快告訴我要注意什麼，我要是提早當阿嬤，我真的會把我兒子打死哦...」

文章曝光後，引發網友炸樓回應，「先教他如何避孕」、「先準備一盒保險套加賠償金」、「國一會交男女朋友不意外，但前提是不能偷食禁果」、「性教育要先教好來，再來處理戀愛的問題」、「不要被仙人跳，有的父母很可怕」、「秋天來了，離春天就不遠了」、「我懂你的感受，我也不想提早當阿婆，我發現我兒子脖子有草莓」。

▼網友建議教導孩子正確性觀念更重要！（圖／翻攝爆廢公社二館）

爆廢公社二館，我兒子國一，女友小六，媽見肉麻對話崩潰

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