25K養不活三口！他怨「1歲孩愛哭不懂體諒」想分了：還是單身爽

▲原PO想和女友提分手。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

一名男網友日前發文表示，他與女友已穩定交往3年，但近日卻動了分手的念頭，因為兩人不小心有了孩子；他一個月的薪水僅有25K，但卻要養一家三口，讓他壓力真的很大，只要能夠恢復單身，「孩子也不搶了，給女友就好！」貼文曝光後，立刻引發熱議，不少網友留言回應，「超沒責任感，看你能玩幾年」、「自己賺那麼少，怪自己能力不好吧」。

這名網友在臉書粉專「靠北女友my girl」上發文表示，他與女友交往3年，明年即將奉子成婚；兩人「愛的結晶」已經1歲了，照顧小孩的過程讓他心生厭倦，覺得小朋友真的很麻煩，只會一直哭，完全不體諒父母，而女友的脾氣也越來越暴躁，變得更愛生氣了。

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▲原PO覺得還是單身比較爽！（圖／翻攝自Facebook／靠北女友my girl）

原PO表示，撇除情感層面，現實也讓他不得不妥協，他一個月只領著25K的薪水，「錢的花費也壓得我喘不過來」，要靠著他單薄的薪水養活一家三口根本形同天方夜譚，搞得現在還要向父母的朋友借錢養家。因此，他便動了分手的念頭，「孩子也不搶了，給女友就好，我懶得養了」，畢竟單身還是比較輕鬆，若是以後孩子有成就再看要不要「認祖歸宗」吧！

貼文曝光後，不少網友留言回應，「有夠誇張的，小孩才1歲就要他體諒你？不想要有小孩為什麼不避孕？戴保險套很難嗎」、「就孤獨一生，女朋友也不用再交了，沒責任感的人害自己就夠了」、「典型射後不想理」、「當初決定要生下來就負責到底」、「你1歲時體諒你爸媽了嗎」、「還是結紮好了，不要禍害小孩」。