27歲領36K不想跳槽！男友嫌「不懂在怕啥」　網轟：陣亡你要養？

▲有些人傾向穩定安逸的工作環境。非當事人。（示意圖／記者彭懷玉拍攝）



記者黃可昀／綜合報導

跳出舒適圈雖然需要很大勇氣，但跨出去以後可能發展得更好。一名男子抱怨，女友今年27歲，在目前公司待了3年左右，薪水落在36K至40K，前陣子明明有個可以跳槽的機會，但女友不想踏出那一步，「之前叫妳跳槽到我們業界妳不要，趁年輕就要多嘗試多賺錢，不要老是待在舒適圈，真的搞不懂她到底在怕什麼。」

原PO在臉書粉專「靠北女友」匿名表示，女友月薪最多40K，今年年終3個月，「在那邊哭哭覺得少，而最近有人挖角她，她又不願意去」，沾沾自喜地說能力被人看見，但又不想換個環境嘗試新挑戰，只想一直待在同間公司等待加薪。

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▲原PO認為女友不敢踏出舒適圈。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



他感慨地說，之前就建議過女友應該趁年輕多到幾間公司看看，了解不同企業的工作模式，「不要領這種低薪過日子，講都講不聽，還堅持留下去」，實在替女友覺得很可惜，應該鼓起勇氣替自己爭取更好的酬勞。原PO文末也強調自己公司福利更好，女友每年都問他為何7到9月就可以領年中獎金，因為自己公司分紅很多又對員工大方，「不然像妳公司領那3個多月，才10萬多哪會這樣搞？」

網友對於原PO的觀點不太認同，雖然女友安於現況有點可惜，但決定權還是在對方手上，願意對自己的選擇負責就好，旁人不必干涉或因為價值觀不同就批評她，「跳出舒適圈後陣亡你要養喔？」、「其實你不用控制她要去哪邊做，人家可能只是因為同事、主管都很好，才捨不得馬上走的」、「假如她聽你的話跳槽了，結果狀況不好，你是不是又要說她能力不好不能適應新環境」、「並不是每個人都有勇氣闖天下的，安逸也是一種生活方式。」