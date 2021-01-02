農委會承諾跳票！萊豬還沒來　國內豬價就因外銷漲了1成

記者蘇晏男／台北報導

新北市1家便當店公告因使用國產豬，元旦起為反應成本，豬肉類便當調漲10元，此舉引發網友批評趁火打劫，但農委會澄清，豬肉價格上漲，是因為台灣口蹄疫拔針後，出口澳門等地，導致國內豬肉供應量比去年少所致。不過，對於台灣豬外銷造成國內供應量減少，導致價格上漲一事，農委會副主委黃金城去年9月曾承諾，若國內豬肉供應不足時就會限制出口，以維國內豬價平穩。

回顧2020年9月3日行政院會後記者會上，記者提問口蹄疫拔針後，台灣豬可銷國外，是否因此造成國內供應量減少，價格上漲的情況？黃金城當時表示，在國內供應問題上，豬肉是國人民生必需品，「我們不可能讓它毫無限制地往上調漲」，會往上調漲，一個理由就是國內供應不足的時候。

黃金城舉澳門的例子解釋台灣豬肉出口。他指出，澳門當事實上要求每周進口大概一千頭豬，但目前國內不可能有這麼高的產量可以出口，所以現在答應給澳門的就是每周100至150頭。

至於為什麼會這樣？黃金城表示，因為農委會會持續監控國內產量是否足夠供應國內，「如果國內不足的話，我們當然對於出口這個地方，我們就會有所限制」。

黃金城指出，事實上台灣豬肉非常有競爭性，一頭豬出口澳門大概是2萬8500元，國內價格大概是1萬元。接下來，大概在年底之前，台灣豬肉大概在年底之前進到菲律賓市場，屆時依照商人跟菲律賓貿易商在談的時候，它的價位大概只比西班牙伊比利豬稍微低一點而已，所以出口價位是非常好的。

黃金城進一步解釋原因。他表示，整個亞洲地區來說，目前大概只剩台灣豬可出口，因為其他地區都被非洲豬瘟感染，而日本雖沒有非洲豬瘟，但卻有典型豬瘟，所以只剩台灣豬肉在亞洲地區是最乾淨的豬肉。

有關農委會百億基金提升養豬產業競爭力方面，黃金城當時提到，除用來調整養豬產業結構外，另外一個比較重要的是穩定豬內市場，預計大概可以維持在65元以上的穩定性，因為大概60至65元是目前養豬目前的成本。

另外，面對新北市便當店豬肉便當漲價議題，行政院今（2）日指出，目前國內豬價並沒有異常上漲，已請消保處續監控市場價格，如有發現不正常的哄抬行為，會立即與相關部會和地方聯合行動，維持市場平穩。

農委會畜牧處家畜生產科科長李宜謙也向《ETtoday新聞雲》說明，最近毛豬價格約每公斤72元，而2020年同期，因疫情影響，導致消費者有點恐慌，所以豬肉價格很不好，大約落在5、60元之間。

隨著2021元旦萊豬開放進口，根據農委會畜產行情資訊網，全台毛豬交易行情自2020年12月28日起至今，已從每公斤68.76元上揚至72.37元，若與前一年同期毛豬每公斤約64至66元相比，則更上揚了10%。李宜謙回應，以過去經驗來看，交易均價要達每公斤75元才算高，現在平均約70元屬合理範圍。

稍早，該家被民眾踢爆漲價的便當店業者回應，店內原本使用的是加拿大進口豬肉，但元旦過後擔心消費者對進口豬不信任，才會改採台灣A級豬肉，也因此成本增加下不得已才會調漲。

▲市場豬肉攤。（圖／ETtoday資料照）

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