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騎士拒檢狂跑衰遇市場熱心哥！助警圍捕壓制　網笑：跑到脫褲X

▲桃園市楊梅警分局員警1日巡邏發現路旁機車車牌汙損難以辨識，要求騎士停車受檢，竟拖鞋拔腿狂奔。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警分局1日巡邏發現路旁機車車牌汙損難以辨識，騎士拒檢竟脫鞋拔腿狂奔。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅警分局員警1日上午在楊梅區武營街巡邏時，發現路旁機車車牌汙損難以辨識，要求騎士路邊停車受檢，未料騎士停車後脫去鞋子往後狂奔，路人見狀加入圍捕行列，警民合作後在附近菜園合力壓制逮捕，騎士拚命掙扎導致褲子滑脫一半，有路人拍攝騎士露屁屁窘樣還上傳臉書《爆料公社》，員警查出騎士已遭士林地檢署發布失聯移工通緝，偵訊後已押解歸案。

楊梅警分局指出，1日上午8時許，楊梅派出所警員郭彥廷執行巡邏勤務，行經楊梅區武營街路段時，發現1輕型機車車牌嚴重污損難以辨識，示意機車騎士停車受檢，未料該機車騎士停車後，突然脫去鞋子往後狂奔，郭姓員警立即自後追逐，並通知線上警網支援。

▲桃園市楊梅警分局員警1日圍捕失聯越籍移工到案。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲桃園市楊梅警分局員警1日圍捕失聯越籍移工到案。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

因當地是傳統市場，一早不少路人目睹後，有多位路人上前加入圍捕行列，騎士一路跑到附近菜園被警民聯手壓制，員警查出騎士身分是年約30歲的黎姓越南籍失聯移工，且遭士林地檢署發布通緝中。

▲桃園市楊梅警分局員警1日圍捕失聯越籍移工，過程中黎男露出屁屁網友紛紛留言歪樓。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲桃園市楊梅警分局員警1日圍捕失聯越籍移工，過程中黎男露出屁屁網友紛紛留言歪樓。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

有網友目睹員警在傳統市場圍捕失聯移工過程，移工被捕後極力掙扎，連褲子都脫下一半露出整個屁屁窘樣，臉書《爆料公社》有網友留言「露屁屁.....還好不是正面」，「跑到脫褲懶…」、「目光被壓制的屁股吸走，太好笑了」。

楊梅警分局澄清，有關臉書《爆料公社》網友歪樓留言說是「脫褲壓制防逃」，警方逮捕壓制時，離姓男子穿鬆緊褲因用力掙扎欲逃脫導致自行滑落，並非員警脫褲防逃，員警逮捕黎男到案後已押解回士林地檢署歸案。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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