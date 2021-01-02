國有地當自家用！男霸1485坪種檳榔「違法36年」　罰9萬免入獄

▲南投徐姓男子竟在國有土地上種植檳榔樹長達36年，被抓包後遭處有期徒刑3月。（圖／記者譚志東攝）

記者徐愷昕／南投報導

徐姓男子明知南投某土地為國有地，未料，他竟未經過主管機關同意，就在上方種植檳榔樹、馬拉巴栗、檸檬樹等植栽，且持續至今已長達36年，墾殖面積總計0.4912公頃（約1485坪），擅自墾伐一事被發現後，徐男起初還辯稱沒有占用之意，後來才改口認錯。南投地院審結依違反水土保持法判他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

徐男自1984年起，就在林務局南投林區管處所管理的國有林區土地上種植檳榔樹0.3387公頃（約1024坪），接著1986至1987年間，他又延伸土地範圍種植百株馬拉巴栗及20株楠木類，並於2018年3月時將其砍伐，改種檸檬樹至今，墾殖面積共為0.4912公頃（約1485.88坪），所幸未造成水土流失或毀損水土保持的處理與維護設施。

非法墾殖一事曝光後，徐男被依違反水土保持法送辦；警詢時，南投林管處代理人以及埔里工作站的約僱人員皆提出相關證據作證，而徐男在開庭中，起初強調自己沒有占用的意思，後來才改口坦承，「我不否認本案土地是國家的，我沒有地上權，也沒有租賃契約等語」，由此可知，徐男明知自己沒有使用權仍於上方開墾。

南投地院審理時認為，徐男擅自在該土地種植檳榔樹、果樹等作物，且已長達36年，雖然尚未導致生態水土流失，然而對山坡地水土資源的保育及水土保持的維護，仍有造成危害的可能，又他墾殖土地的時間非短，面積非小，行為實在不應該，但考量他過去沒有前科，素行尚佳，審結依非法墾殖致水土流失未遂罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►6杯調酒下肚「女醉倒慘遭猥褻」 色男見她狂顫抖秒停手…下場曝

►遭性侵一半電話響…女「呼救聲」傳出獲救！噁男扯：她主動牽我手

►曾答應「不專情要給1億」 男不認帳！前女友提告獲