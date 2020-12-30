南投警局要求拚新聞！評核未滿45分　分局長到基層全記申誡

記者黃翊婷／綜合報導

南投縣警局日前推出「強化新聞輿情行銷獎勵計畫」草案，要求加強警政服務行銷宣導，而且每3個月就會評核，如果沒有達標，該單位從分局長到基層人員通通都要記1到2支申誡。消息傳開後引發基層抨擊，畢竟「搶版面」本來就不是警察的工作，不過，詳細的實施細節，南投縣警局將在30日邀請各單位進行討論，之後再做決定。

▲南投縣警局希望加強警政行銷，卻引起基層不滿。（圖／Google地圖）

「強化新聞輿情行銷獎勵計畫」草案內容中提到，施行計畫的主要目的是希望能加強警政服務行銷宣導工作，激勵各單位提供正面新聞資訊，避免負面新聞報導，讓警察形象更為優質，進而改善民眾「對本縣整體治安」的刻板印象，增加信賴與合作關係，並且每3個月（一季）就會進行一次評核，基準分數為50分，如果一季平均分數未達45分，上至分局長、下至基層警員都要記1到2支申誡。

而這項草案還將南投縣8個分局、5個大隊分為3組，相當於是「全縣」總動員。不少基層警員聽到這個消息都覺得很不可思議，畢竟「搶版面」根本就不是警察的工作，況且真的發了「正能量」新聞，媒體也不一定照單全收，這樣的懲處根本不合理。

對此，南投縣警局強調草案目前還在研擬當中，30日會邀請各單位進行討論，之後再做決定，不過，之所以會推出這樣的草案，是參考了其他縣市警局的處理方式，希望能獎勵認真工作的同事，激發基層士氣，除非真的太混才會受到處分。