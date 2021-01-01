紫南宮人龍綿延7km！6萬人排隊等錢母　主委：元旦出生免費領套組

▲紫南宮外排隊等領錢母的民眾綿延7公里。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、莊智勝／南投報導

南投縣竹山鎮紫南宮2021年元旦就開始出現人潮，沿著周邊小路綿延了7公里，全都是前來等待牛年錢母的虔誠民眾。廟方表示，現場聚集至少有6萬人，排隊的人不論先後通通都有銀錢母可領；此外，主委今早還特別宣布，凡是在元旦出生的民眾，可憑身分證免費領取「葫蘆套組」，金、銀錢母一次收編。

紫南宮廟方指出，從昨天傍晚5點以後，龍轉好運廣場前即開始出現人潮聚集，民眾不畏低溫，紛紛排隊等著領取元旦錢母，眾人也因應防疫措施，乖乖戴上口罩，並配合警方宣導，禁止飲食、保持社交距離；隨著夜色漸深，人潮也逐漸從廟前廣場外溢，到元旦上午，排隊人龍已經綿延了7公里長，廟方也估算，現場至少有6萬人等領牛年錢母。

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▲現場民眾不畏低溫，戴上口罩等待牛年錢母。（圖／記者游瓊華翻攝）

主委表示，往年錢母都有金、銀之分，銀錢母需1000元香油錢、金則需2000元、「葫蘆套組」（金銀皆有）則需3000元；但今年受到疫情影響，因此現場只有發放銀錢母；但元旦一早，主委也加碼宣布，凡是1月1日出生的民眾，可以憑身分證免費領取葫蘆套組，一次獲得牛年金銀錢母。

而今年第一位獲得葫蘆套組的「元旦寶寶」黃先生來自台北市，今年特地南下到竹山排錢母，沒想到竟意外免費獲得套組。

▲元旦出生的黃先生是第一位免費獲得葫蘆套組的民眾。（圖／記者游瓊華翻攝）

▼紫南宮牛年錢母。（圖／紫南宮提供）