曾答應「不專情要給1億」　男不認帳！前女友提告獲賠1287萬

▲吳姓男子對女友感情不忠遭抓包後，曾答應賠償女方1億元，事後不認帳挨告，確定敗訴。（圖／取自免費圖庫Pickpik）

記者徐愷昕／台北報導

吳姓男子與莊姓女子2002年時相識相戀，吳男2005年至2006年間因用情不專、言行不當，重創女友身心及事業，為此，他簽下合約，答應願意照顧莊女下半生，還大膽於2007年承諾會賠償她1億元！怎料，事後吳男僅給付1000萬元就反悔，因而遭莊女提告。士林地院審結，判定2人合約屬實，吳男需給付前女友1287萬元。可上訴。

吳男與莊女2人戀愛之初感情非常甜蜜，然而，吳男卻於交往2年後開始用情不專，有時甚至還會口出惡言傷害莊女，造成女方精神及身心嚴重打擊創傷，失去執業資格、工作被迫結束營業，家庭經濟中斷。當時經雙方經協議後，吳男表示願意照顧莊女下半生的生活、居住、教育等，並於2007年承諾會賠償她新台幣1億元，沒想到，吳男並未履行承諾，致莊女二度受打擊，兩方於2012年4月簽訂賠償同意書。

不過在這之後，吳男仍沒有任何給付動作，2人2018年初再度重新協議，內容明確指出男方須給付女方3097萬元生活費及1800萬元賠償金，總計4897萬元，同月24日，莊女於契約書中要求，生活費中的432萬元須於2020年前給付完畢，至於剩下的720萬則分攤在2018年至2027年裡，其中，2018年每月支付2萬5千元、2019年起每月改為6萬元，而契約裡還規定，若有1年沒有按期履行，即喪失期限利益，莊女可以請求一次給付，且吳男另需支付1倍的懲罰性違約金。

協議完畢後，吳男其實僅支付了1800萬元賠償金中的1000萬元，接著就直接裝傻。對此，莊女氣炸提告，要吳男給付她1152萬元，並加付1倍違約金1152萬元，總計2304萬元。

法庭上，吳男表示自己與莊女已分手，2人沒有同居也沒有婚姻關係，這些「賠償」是他一廂情願對女方的虧欠，故該約定應屬「贈與」，而根據法律規定，贈與是可以取消的；再者，莊女並未於契約成立2年內行使請求，故請求權應已失效，他可以拒絕支付。

士林地院審理時發現，2人的契約中吳男有承諾願意照顧莊女，且文中並無出現「贈與」的文字，僅提及「生活費」，就此判定這契約應屬「債務拘束契約」，而非吳男所說的「贈與契約」。法官指出，「當事人締結之契約一經合法成立，其在私法上之權利義務，即應受契約之拘束，不能由一造任意撤銷，權利人得依約行使其權利」，審結判莊女勝訴，得獲賠1152萬，但違約金1倍尚屬過高，應減為150萬元較為適當，且經查因吳男先前已支付15萬元，這部分扣除後，他必須再給付莊女1287萬元。可上訴。

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