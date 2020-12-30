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社會 社會焦點 保障人權

遭性侵一半電話響…女「呼救聲」傳出獲救！噁男扯：她主動牽我手

▲桃園市張姓男子被指控對同居女友之女兒性侵，檢方查無違反其意願之行為，偵結不起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲王姓男子為逞一時性慾，竟趁女子美美（化名）酒後伸狼爪想與其發生關係。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／花蓮報導

王姓男子將家中一房間借給女子美美（化名）居住，怎料期間他為滿足自己性慾，竟不顧美美反抗，趁其酒後硬上！所幸案發時美美的追求者阿丁（化名）剛好打電話來，他聽到美美於電話中不斷反抗、呼救的聲音，及時報警才遏止憾事發生。花蓮地院審結依強制性交未遂罪，判王男有期徒刑1年10月。仍可上訴。

美美2018年間借宿於王男花蓮的住處，11月12日上午一早，她放鬆地在房間內喝酒、玩手機、聽音樂，起初沒有留意到房間有人，直到要睡覺時才驚見王男在旁，且2人一對眼後，王男就開使脫她衣褲，強壓在上、意圖與其發生性行為。

美美嚇得當場崩潰大哭，不斷反抗呼救，所幸此時她的友人阿丁來電；人在台北的阿丁接通後，因聽到美美一直說，「不要碰我、你走開」等語，驚覺情況有異，立即撥電話報警，同時也連絡在花蓮的朋友至現場，陪美美到醫院驗傷。

法庭上，王男辯稱自己與美美是情侶關係，「那天是美美主動來牽我的手，我認為她是要跟我發生性行為，內、外褲也是她配合我脫掉的，後來進行到一半，美美的手機傳來友人的聲音，緊接著她突然大哭，我就停止了」，堅稱自己並未違反女方意願，同時更指出女方警詢及偵訊時說詞前後反覆，證詞應該不可採。

花蓮地院審理時認為，雖然美美說詞前後不一，有支吾其詞的現象，但強制性交過程是突發、混亂的，本來就難以鉅細靡遺地記憶各種細節，又本案還有阿丁的報警及證詞，就此認定王男犯行屬實。

法官覺得，王男為逞自己性慾，竟未尊重美美意願，無視她哭泣與拒絕的反應就對她性侵，所幸有他人來電，才讓美美免於更大傷害，衡量王男矢口否認犯行，至今仍未取得美美原諒，犯後態度非佳，審結依強制性交未遂罪處有期徒刑1年10月。全案仍可上訴。

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