6杯調酒下肚「女醉倒慘遭猥褻」　色男見她狂顫抖秒停手…下場曝

▲女子香香（化名）在6杯黃湯下肚後因不勝酒力當場醉倒，不料卻遭男友人猥褻。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／宜蘭報導

25歲許姓男子一日約女友人香香（化名）至家中喝酒，期間他見香香不勝酒力、已進入泥醉狀態，竟趁機上前猥褻，將香香褲子脫下，撫摸她下體及胸部，直到女方因害怕而不斷顫抖，他才停手。案經香香報警，許男被依妨害性自主罪判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。全案仍可上訴。

香香2020年3月28日晚間，在許男熱情邀約下前去其位在宜蘭的住所碰面，並飲用他自製的調酒6杯。隔（29）日凌晨3時許，因香香感到疲憊，許男遂好心協助、將女方抱至客房睡覺，怎料此時，他突色性大發，竟於香香酒醉且意識不清時，趁機親吻她嘴巴，並將其外褲、內褲脫至大腿處，撫摸她下體，接著甚至還把手伸入香香衣服內，撫摸她胸部，許男直到見女方因害怕而不斷顫抖，才停手馬上離開。

案經香香報警，許男在警詢及檢察官偵訊時皆坦承犯行；宜蘭地院審理時認為，許男竟利用香香酒醉之際趁機猥褻，不論女方是否已失去意識，行為實在不應該，但審酌他過去無任何前科紀錄，素行良好，僅因一時失慮才做出此行為，衡量他至今已與香香達成和解、賠償完畢，女方也表示願意原諒，最後依乘機猥褻罪判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

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